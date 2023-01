Salt Bae vo videu konečne prehovoril a ľudí šokoval jeho hlas. Kontroverznému kuchárovi sa smejú kvôli jednej veci

Koniec roka sa niesol pre kuchára menom Nusret Gökçe, ktorý sa preslávil ako Salt Bae, vo vlne viacerých kontroverzií. Po finále majstrovstiev sveta vo futbale v Katare otravoval futbalistov a „solil“ trofej. Divákov pobúril aj zverejnením starého videa s Messim. Valiaci sa hejt na známeho kuchára neskončil ani príchodom Nového roka, práve naopak. Salt Bae zverejnil na Instagrame novoročné prianie a ľudia si na ňom poriadne zgustli.

Vo videu sa v angličtine prihovoril svojim sledovateľom a zhrnul svoj rok 2022, ktorý označil za „najlepší“. Povedal, že je na seba hrdý, poďakoval fanúšikom za ich podporu a odkázal, že ich má veľmi rád a je vďaka nim nesmierne šťastný. „Vďaka vám sme tým, kým sme,“ dodal v popise príspevku.

Ľudia ho počuli rozprávať prvýkrát

Od ľudí však dostal reakcie, ktoré možno ani nečakal. Mnohí si totiž uvedomili, že ho doteraz vlastne nepočuli hovoriť. „Kto ho počuje rozprávať prvýkrát?“ opýtal sa jeden komentujúci a desiatky ďalších sa k nemu pridali.

Iní si podpichli do kontroverzného kuchára kvôli jeho angličtine. „Rozprávaš ako dieťa, ktoré sa učí po anglicky,“ pustili sa do neho. „Prajem vám do roku 2023, aby ste sa naučili anglicky.“

Nechýbali ani narážky na škandál, ktorý spôsobil počas majstrovstiev sveta. „Myslel som si, že sa ospravedlní za svoje správanie, škoda,“ napísal v komentároch ďalší.

Jeho prízvuk prekvapil už v minulosti

Napriek tomu, že mnohých šokovalo počuť hlas Salt Baea, nebolo to prvýkrát, čo kuchár prehovoril. Ako uvádza LADbible, v marci minulého roka zverejnil na sociálnej sieti video, v ktorom až zvláštnym spôsobom vyslovil „avokádo“. Ľudia narážali na jeho prízvuk, ktorý pri tom použil.