Patrí k najznámejším kuchárom na svete, preslávilo ho legendárne sypanie soli. Salt Bae má však aj tienistú stránku

Za veľkým úspechom môže v dnešnej dobe stáť len jeden vydarený moment, ktorý vám otvorí brány do sveta popularity. Podobne to bolo aj v prípade Nusreta Gökçeho, ktorý pobláznil verejnosť obyčajným videom, na ktorom krájal a solil mäso. Popravde sa však za jeho terajším úspechom skrýva oveľa silnejší príbeh, než by si kto myslel.

V roku 2021 existuje len málo ľudí, ktorí sa doteraz na sociálnych sieťach nestretli s obrázkami či videami zobrazujúcimi Salt Bae. Ikona zábavného priemyslu spojená s kvalitným gurmánskym remeslom má k dnešnému dňu na Instagrame už 40 miliónov sledovateľov, ktorí pravidelne sledujú jeho kulinárske umenie či luxusné návštevy od najznámejších športovcov, politikov a svetových celebrít.

Neustále rozrastajúci sa biznis prináša Nusretovi Gökçemu ešte väčšiu slávu aj finančný blahobyt. Po svete má otvorených už 19 reštaruácií, pričom na zozname nechýbajú prominentné adresy ako Mykonos, Dubaj, Abú Zabí, New York, Londýn, Dallas, Miami či Beverly Hills.

V detstve musel odísť zo školy, aby zabezpečil rodinu

Príbeh tohto turerckého pána má však začiatok vo veľkej chudobe. Nusret sa narodil v roku 1983 v meste Erzurum do kurdskej rodiny. Jeho otec pracoval ako baník a rodina žila vo veľmi skromných podmienkach. Vtedajšia náročná situácia ich dokonca prinútila dôjsť k rozhodnutiu, že Nusret opustí v 6. ročníku školu a pre zvýšenie rodinného príjmu začne pracovať aj on.

Mladík sa tak do pracovného kolobehu dostal už ako 11-ročný, pričom jeho prvé zamestnanie bolo príznačne v mäsiarni. Od 14 rokov robil denne dlhé hodiny ako umývač riadu a popritom sa zúčastňoval na dobrovoľníckych stavbách škôl či iných zariadení v okolí rodného mesta. Aj napriek faktu, že bol od mladého veku bez vzdelania a musel pracovať v nie najvyhovujúcejšom prostredí, sa Nusret stále snažil učiť nové poznatky a hlavne sa vzdelávať v remesle mäsiarstva, ktorý ho pohltil.

Skúsenosti áno, výplata nie

Ťažká situácia v domovine a hlavne vízia niečo dokázať ho v minulosti prinútili konať. Vo veku 24 rokov odišiel z Turecka, aby spoznal svet a naučil sa niečo z nových kultúr. Gökçe navštívil Spojené štáty americké aj Argentínu, kde pracoval v rôznych reštauráciách zadarmo. Jeho dlhodobým cieľom bolo otvorenie vlastnej reštaurácie, v ktorej by mohol ukázať svoje kvality a pretaviť sny na realitu.

Jedno video vyvolalo celosvetový ošiaľ

Sen o prvej reštaurácii sa mu splnil v roku 2010, kedy sa vrátil zo svojich zahraničných ciest späť do Turecka. V Istanbule si otvoril prvú prevádzku, kde poctivo drel a snažil sa manažovať tím desiatich ľudí. Poctivé jedlo a dobrú organizáciu si jedného dňa všimol bohatý turecký podnikateľ, Ferit Sahenk, ktorý okamžite uvidel v mladom Turkovi potenciál. Sahenk tak poskytol Gökçemu kapitál, vďaka ktorému postupne otvoril ďalšie prevádzky v Ankare, Dauhe a Dubaji.

Od roku 2014 mal tak Nusret už nejaké meno a vlastnil reštaurácie na veľmi prestížnych miestach. Ako tvorivá osobnosť však nikdy neprestal prinášať nápady na zlepšovanie a hlavne propagovanie svojej práce. Celé to začalo v januári 2017, kedy natočil video ako krája steak. Prevedenie však malo špecifické ťahy krájania, ktoré zakončil osolením mäsa vo veľmi netradičnom štýle. Soľ si sypal z končekov prstov po predlaktí na tanier s jedlom, čo je v podstate dodnes jeho primárny trademark.

Video videlo za 24 hodín viac než 10 miliónov ľudí, vrátane speváka Bruna Marsa, ktorý sa to snažil napodobniť. Od tej doby získal Nusret prezývku Salt Bae (salt = soľ, bae = frajer/frajerka, pozn. autora), ktorá obletela svet a Gökçe sa stal tvárou tisícok meme obrázkov. Z návštevy ktorejkoľvek jeho reštaurácie po svete sa zrazu stal zážitok, najmä ak ľudia na danom mieste vychytali aj samotného Nusreta. Jeho predstavenie si nenechal ujsť azda žiaden kamerový objektív a v blízkej dobe si už steak a iné lahodné jedlá vychutnávali mená ako Lionel Messi, Drake či Andrea Bocelli.

Slávna Češka odišla z jeho prevádzky s popáleninami

Gökçe dnes ponúka v reštauráciách po celom svete širokú škálu jedál, medzi ktorými sú určite najpopulárnejšie rôzne steaky, rebrá, burgre, ale aj šaláty či dezerty. Ako uvádza portál The Richest, počet zamestnancov v prevádzkach Nusr-Et sa celkovo pohybuje okolo čísla 600. Vzhľadom k tomuto vysokému počtu sa začali postupne ukazovať problémy a kontroverzie, ktoré značke určite nepridali na imidži.

V septembri 2018 odišla česká influencerka Týnuš Třešničková z jeho reštaurácie v Istanbule s popálením 35 % tela po tom, čo sa prevádzke pokazila ohňová šou. Okrem nej mali následkom nehody vážne zranenia aj ostatní zákazníci.

Ďalším momentom mediálnej pozornosti bolo, keď Gökçeho štyria bývalí zamestnanci podali sťažnosť na svojho šéfa z dôvodu neudeľovania prepitného. Celá kauza došla až na súd, kde Nusret napokon vyplatil štvorici 200-tisíc eur. “Nebol som spokojný s výkonom štyroch zamestnancov. Odkedy odišli, správali sa s pocitom, že pozri sa, čo ti dokážeme spôsobiť. Preto došlo k tomuto incidentu,” okomentoval slávny mäsiar.

Ďalšie komplikácie sa týkali znova peňazí. V Londýne sa zákazníci nestačili čudovať tomu, že im personál na bloček zaúčtoval prepitné vo výške 4 300 eur, čo okamžite vyvolalo dávku kritiky. V reštaurácii Nusr-Et nájdete pokrmy od pár eur až po tisícové položky pripravované špeciálnymi technikami. Na videách od Salt Bae je dokonca možnosť vidieť aj steaky obalené v zlate za 1 000 eur.

Vzhľadom na ceny, prestíž a náročnosť prípravy by sa očakávalo, že tomu je pripôsobený aj plat. V novembri tohto roku sa však objavil inzerát na prácu šéfkuchára v londýnskom Nusr-Et, pričom ponúkaný plat bol 14 eur na hodinu.

Kritiku však v posledných rokoch nezbiera len londýnska pobočka. Koncom roka 2018 sa viacero recenzií z New Yorku nieslo vo veľmi podobnom znení: “Rozvarené zemiaky, presolené a predražené mäso, viaceré jedlá bez chuti,” uvádzali niektoré z nich. Paradoxne, snaha zanechať na internete negatívne ohlasy je väčšinu času zbytočná, keďže už neraz sa ľudia zdôverili so skúsenosťou, že ich negatívne recenzie boli zo stránok obratom vymazané.

Kritika za obsluhovanie autoritatívneho vodcu Venezuely

Dobré meno si Salt Bae nespravil ani ďalším činom v roku 2018. Senátor z Floridy, Marco Rubio, vyjadril Gökçemu ostrú kritiku po tom, čo internet zaplavila séria videí, na ktorých známy šéfkuchár servíruje luxusné jedlo pre Nicolasa Madura. Práve venezuelský autoritatívny prezident stojí za ekonomickým pádom krajiny, v ktorej ľudia hladujú, zatiaľ čo on si užíval drahé jedlo so zážitkom od Nusreta. Videá boli, prirodzene, krátko po zverejnení vymazané

Salt Bae má napriek všetkému inšpiratívny príbeh

Bolo by až veľmi zvláštne, ak by sa za roky úspechu a obrovskej popularity dokázali reštaurácie Nusr-Et zaobísť bez akéhokoľvek problému. Aj napriek tomu je kulinárska cesta a kariéra Nusreta Gökçeho prinajmenšom inšpirujúca. Talentovaný turecký šéfkuchár je príkladom toho, že tvrdá práca je základom úspechu, pričom jeho vášeň ku gurmánstvu a šou z neho urobili jednu z najobľúbenejších a najvyhľadávanejších osôb súčasnosti.

Jeho príbeh o úspechu možno pripísať aj sile sociálnych médií, no s jeho jedinečným súborom zručností a netradičnými technikami varenia zostáva Gökçe silnou a dôležitou postavou nielen kulinárskeho, ale aj zábavného priemyslu.