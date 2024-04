RTVS sa má premenovať na STVR, štát si ale doménu nezaregistroval: Toto sa vám otvorí, keď si na ňu kliknete

Ako sme vás informovali aj my, zmeny týkajúce sa RTVS mnohým nie sú po vôli. Zamestnanci chystajú protest, v rámci ktorého sa oblečú do čierneho. Denník N poukázal na to, že napriek plánovaným zmenám si štát nezaregistroval doménu stvr.sk. Keď na ňu kliknete, otvorí sa vám petícia Zastavme únos RTVS.

„Sme presvedčení, že sloboda tlače je jeden zo základných pilierov právneho štátu a hodnôt, na ktorých stojí Európska únia. Slobodné a od štátnej moci nezávislé verejnoprávne médiá sú nevyhnutným predpokladom funkčnej demokracie, v ktorej majú občania ako pôvodcovia moci prístup k nemanipulovaným informáciám o činnosti politikov. Dovoľujeme si vás upozorniť, že navrhované znenie zákona zásadným spôsobom ohrozuje vyššie pomenované ideály,“ píše sa v petícii. Tú zatiaľ podpísalo takmer 7 500 ľudí.