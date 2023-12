K cenným dátam sa dostanete pár klikmi: Štatistický úrad vydal pomôcku, zjednoduší písanie bakalárskej aj diplomovej práce

Štatistiky, dáta, objektívne a overené informácie. Ak chcete lepšie poznať svet mimo svojej bubliny a porozumieť mu, sú garanciou toho, že sa vám to podarí úspešne. Radi by ste, no neviete, odkiaľ ich získať? Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ) pripravil ďalšie vydanie Štatistickej ročenky Slovenskej republiky 2023. Potom už stačí len zapojiť kritické myslenie, a skladačka je úplná. Ročenka sa navyše zíde aj tým, ktorí ešte študujú.

Pomoc v čase „krízy“

„Píšeš bakalárku alebo diplomovku? Potrebuješ spoľahlivý, dôveryhodný a širokospektrálny zdroj dát v elektronickej forme vrátane jasných, prehľadných metodík a definícií, a k tomu pestré vizualizácie v novom dizajne?“ prihovára sa Štatistický úrad zo svojej facebookovej stránky.

Odkazuje na svoje nové, v poradí už 33. vydanie Štatistickej ročenky 2023. Ide o najrozsiahlejšiu a najkomplexnejšiu štatistickú publikáciu s nezávislými, dôveryhodnými, odbornými a objektívnymi informáciami. Je upravená tak, aby z nej ľahko mohli čerpať aj študenti pri písaní prác.

Publikácia prináša aktuálne dáta a informácie za rok 2022 v kontexte predchádzajúcich štyroch rokov a pri kľúčových národohospodárskych ukazovateľoch za obdobie 14 rokov.

Obraz Slovenska

Publikácia je rozdelená do 31 tematických kapitol. Jadro každej z nich tvoria dáta a informácie uložené do tabuliek. Novinkou oproti predošlým rokom je spracovanie vylepšených grafov a máp aj rozšírenie o nové informácie. Tabuľky sú priamo prepojené na verejnú databázu DATAcube, čo vám ušetrí čas hľadaním.

V štatistickej ročenke Slovenskej republiky 2023 nájdete dáta o demografickom vývoji, zamestnanosti, sociálnej aj zdravotnej starostlivosti. „Prezentujú, ako sa rozvíjalo hospodárstvo, aká bola výkonnosť odvetví priemyslu, stavebníctva, cestovného ruchu aj ďalších sektorov,“ dopĺňa ŠÚ. Okrem toho sa venuje aj kultúrnemu dianiu, ochrane životného prostredia alebo napredovaniu vo výskume a inováciách.

Ako ďalej informuje úrad, tohtoročné vydanie je doplnené aj dátami o pracujúcich a ich pracovnom čase strávenom na digitálnych zariadeniach. Ročenka obsahuje aj údaje o štruktúre slovenských domácností, ktoré sú dostupné len raz za desať rokov.