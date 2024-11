Romantická komédia s Lindsay Lohan je hitom Netflixu: Slováci sú z neho nadšení, aj keď hodnotenia zaostávajú

Netflix priniesol tento týždeň novú dávku sviatočnej romantiky v podobe komédie Our Little Secret, ktorá mala premiéru túto stredu a okamžite sa vyšvihla na čelo rebríčkov sledovanosti.

Príbeh filmu sleduje dvoch bývalých manželov, ktorí sa navzájom nenávidia. Situácia sa však skomplikuje, keď zistia, že ich súčasní partneri sú súrodenci. Táto nečakaná rodinná situácia ich prinúti tráviť Vianoce spolu pod jednou strechou, pričom obaja sa snažia utajiť svoju spoločnú minulosť.

Hodnotenia sú nízke

Napriek obrovskému diváckemu záujmu a aktuálnemu statusu celosvetovo najsledovanejší film, ktorý je zároveň aj najpopulárnejší na Slovensku podľa Flixpatrolu, si nová komédia nezískala srdcia všetkých kritikov. Na portáli ČSFD získala hodnotenie len 49 % a na IMDb 6,0/10.

Diváci na ČSFD film hodnotia nasledovne: „Je to milé, zábavné, romantické, samozrejme vianočné a nie je to trápne a ani nijako vulgárne, čo je vlastne na dnešnú dobu úspech. Akurát, že od začiatku vieme, ako to skončí, no aj tak veľmi fajn.“

Hlavnú úlohu stvárnila obľúbená herečka Lindsay Lohan, ktorá si získala fanúšikov v ikonických filmoch ako Protivné baby (Mean Girls), či v rodinnej komédii Pasca na rodičov (The Parent Trap). Lohan za posledné roky vidíme vo vianočných filmoch na Netflixe čoraz častejšie, pričom zažiarila tiež aj vo filmoch Falling for Christmas a Irish Wish.

Aj keď hodnotenia nie sú oslnivé, Our Little Secret si získa pozornosť divákov, ktorí obľubujú sviatočné filmy s ľahkými romantickými zápletkami a komediálnym nádychom. Pre tých, ktorí hľadajú nenáročnú zábavu na príjemný zimný večer, je táto snímka ideálnou voľbou.