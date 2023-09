Richard Glück zo Smeru, ktorý udrel Matoviča, mal byť v tom čase na služobnej ceste. O svoju funkciu už prišiel

Stránky slovenských médií včera zaplnil fyzický konflikt Igora Matoviča a Roberta Kaliňáka. Šéf hnutia OĽANO narušil tlačovku Smeru, čo sa nepáčilo jeho predstaviteľom a rozhodli sa ho fyzicky konfrontovať.

Okrem Kaliňáka sa do potýčky dostal aj Richard Glück, ktorý bývalého premiéra dvakrát udrel do oblasti tváre. Ako sa však neskôr ukázalo, tento zamestnanec Národného inšpektorátu práce v Košiciach a súčasne kandidát Smeru v nastávajúcich voľbách, mal v tom čase v práci nahlásenú služobnú cestu, informuje Ján Marosz z OĽANO.

„Z Vašich daní – vážení občania – počas nahlásenej služobky sa zúčastnil TB strany SMER, počas ktorej päsťou udrel do tváre Igora Matoviča v jeho vozidle. Jeho kolegovia sa na to nemôžu pozerať a rozhodli sa zverejniť túto okolnosť. Hanba smeráckym gaunerom, ktorí zneužívajú štátnozamestnanecké funkcie na páchanie zla,“ tvrdí Marosz.

O svoju funkciu prišiel

Poslanci košického mestského zastupiteľstva napokon Glücka ešte včera odvolali z funkcie člena legislatívno-právnej komisie. Dôvodom bol práve medializovaný konflikt, do ktorého bol zapojený.

Za odvolanie Glücka k 15. septembru hlasovalo 20 poslancov. Proti bol jeden a zdržali sa piati. S poslaneckým návrhom sa stotožnila aj predsedníčka komisie Beáta Zemková. „Vzhľadom na to, že to bolo zdieľané aj na sociálnej sieti tej osoby, ktorej sa to týka, tak si naozaj myslím, že by sme nemali podporovať takéto správanie. Nech už sú politické boje akékoľvek, fyzické by byť nemali,“ povedala.

Viceprimátor Marcel Gibóda reagoval, že tak, ako vo zverejnenom videu, by sa problémy v meste a demokratickej spoločnosti na Slovensku riešiť nemali. „Nemal by to byť hlavne prístup človeka, ktorý reprezentuje a podáva nám odborné informácie v odborných komisiách MsZ,“ uviedol.