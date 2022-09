Reportérka, ktorá ako prvá priniesla príbeh Dahmera, kritizuje Netflix. Tvorcovia podľa nej urobili množstvo chýb

Samozrejme, pokiaľ ide o filmy a seriály, diváci by mali rátať s tým, že nie všetko bude vyobrazené tak, ako sa to odohralo v skutočnosti. Reportérka, ktorá ako prvá priniesla príbeh Jeffreyho Dahmera, však hovorí, že Netflix urobil v minisérii o vrahovi množstvo chýb.

Detaily nesedia, Netflix urobil niekoľko chýb

Reportérka Anne E. Schwartz medzi prvými informovala o Dahmerovom príbehu, dokonca bola prvou novinárkou, ktorá vstúpila do jeho bytu. Myslí si však, že seriál je zbytočne zdramatizovaný. V rozhovore pre The Independent sa vyjadrila, že aj keď chápe, prečo si diváci seriál Monštrum: Príbeh Jeffreyho Dahmera obľúbili, množstvo dôležitých detailov v ňom jednoducho nesedí.



Ako píše LAD Bible, Anne v roku 1991 pracovala ako novinárka pre Milwaukee Journal. Nepáči sa jej napríklad to, že seriál vykreslil policajtov, ktorí sa na riešení prípadu podieľali, ako rasistických homofóbov. Anne s nimi trávila veľa času a rozprávala sa aj s ľuďmi priamo na scéne a podľa nej takí neboli. Dodáva, že v časoch, keď ľudia polícii tak či tak príliš nedôverujú, je takéto vykreslenie mužov v uniformách jednoducho nevhodná a zbytočná dramatizácia.

O Dahmerovi napísala knihu

Netflix nepresne vyobrazil aj ďalšie detaily. Napríklad, Glenda Cleveland, ktorá sa pokúsila zachrániť jednu z Dahmerových obetí, žila podľa seriálu v tej istej budove ako vrah. V skutočnosti však žila v oddelenej budove. „V prvých piatich minútach prvej epizódy môžu diváci vidieť, ako Glenda klope Dahmerovi na dvere. To sa ale nikdy nestalo,“ hovorí Anne.

Anne dodáva, že na prvý pohľad vyzeral Dahmerov byt celkom obyčajne. Až postupne policajti objavovali všetky hrôzy, ktoré sa v ňom nachádzali, vrátane polaroidových fotografií jeho obetí. Po tom, čo o Dahmerovi publikovala článok, napísala o ňom aj knihu s názvom The Man Who Could Not Kill Enough.

Reportérka v rozhovore priznala, že po tom, čo kniha vyšla, zatelefonoval jej samotný Dahmer. Údajne sa mu nepáčilo, ako vykreslila jeho rodičov. V knihe totiž tvrdí, že vraha z neho spravili práve jeho rodičia, najmä otec, ktorý ho učil, ako vybieliť a uchovávať zvieracie kosti. Chránil svojich rodičov a tvrdil, že oni za nič nemôžu. Jediný, kto je za to zodpovedný, je on sám.