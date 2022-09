Ubil ho na smrť kovovou tyčou. Spoluväzeň Jeffreyho Dahmera vysvetlil, prečo ho zavraždil

Po tom, čo skončil v rukách polície, sa Jeffrey Dahmer priznal k zavraždeniu 17 mužov. Okrem toho, že ich zabil, jedol časti ich tiel. Za beštiálne zločiny mu súd vymeral 16 doživotných trestov. Príliš dlho však vrah za mrežami nepobudol. Na smrť ho ubil jeden z jeho spoluväzňov.

Článok pokračuje pod videom ↓

Za mrežami vyvolával konflikty

Po tom, čo bol odsúdený na 16 doživotí za mrežami, Jeffreyho Dahmera v roku 1994 na smrť dobil jeho spoluväzeň (odsúdený za vraždu) Christopher Scarver, píše LAD Bible.

V roku 2015 v rozhovore pre The New York Post popísal, ako sa Dahmer správal za mrežami. Podľa neho sa často dostával do vyhrotených konfliktov. Neraz prekračoval hranice a správal sa neprípustne voči iným väzňom, ale aj voči dozorcom. Nejeden trestanec sa za mrežami začne správať kajúcne, Dahmer však medzi nich nepatril.

Scarver priznáva, že Dahmera spočiatku pozoroval len z diaľky, nechcel sa stať terčom jeho útokov a zvráteného humoru. Situácia sa však zmenila 28. novembra 1994. Dahmer, Scarver a ďalší väzeň, Jesse Anderson (sedel za vraždu svojej manželky), sa ocitli spolu v telocvični. V tom čase 25-ročný Scarver bol mimoriadne znechutený z Dahmerových skutkov a vo vrecku mal výstrižok z novín, ktorý jeho vyčíňanie popisoval.

Ubil ho na smrť kovovou tyčou

Trojica väzňov mala za úlohu vyčistiť kúpeľne a dozorcovia ich na moment nechali bez dozoru. Počas toho, ako Christopher plnil vedro vodou, cítil, ako ho niekto šťuchol do chrbta. Keď sa otočil, Dahmer a Anderson sa smiali, Scarver nevedel, ktorý z nich to bol.

Po tom, čo prácu dokončili, sa Scarver rozhodol Dahmera prenasledovať do šatne. Cestou si vzal z telocvične kovovú tyč, vytiahol z vrecka novinový výstrižok a Dahmera konfrontoval. Opýtal sa ho, či tie zverstvá naozaj vykonal. Dahmer bol šokovaný a okamžite sa začal obzerať po dverách, Sacrver mu však cestu zablokoval. Následne mu tyčou rozbil hlavu.

Keď bol Dahmer mŕtvy, vybral sa Scarver za Andersonom. Ten sa poobzeral, no stále nikde neboli žiadni dozorcovia. Christopher dobil na smrť aj jeho. Scarver sa k vraždám priznal a súd mu vymeral trojnásobné doživotie. Myslí si, že nebola náhoda, že ich troch nechali dozorcovia osamote. Podľa neho chceli, aby niekto Dahmera zabil. Rovnaký názor vyjadril v roku 2014 v rozhovore pre CNN aj Scarverov syn.