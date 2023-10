Prvé miesta ovládli Smeráci, líder parlamentnej strany skončil prekvapivo nízko. Takto krúžkovali voliči

Predčasné parlamentné voľby ovládol Ficov Smer-SD, druhé sa umiestnilo Progresívne Slovensko a trojicu najsilnejších strán uzavrel Hlas. Okrem strán však voliči mali možnosť krúžkovať aj členov kandidátok, pričom v niektorých prípadoch tieto výsledky skutočne prekvapili.

Na základe zoznamu jednotlivých kandidátov je možnosť informovať sa o tom, koľko hlasov presne dostali členovia kandidátnej listiny politických strán. Prirodzene, výsledky sa v tomto ohľade viažu na celkový úspech každej strany, preto nie je prekvapením, že najvyššie miesta obsadili zástupcovia strany Smer-SD.

Ovládol to Robert Fico

Najviac „krúžkov“ získal predseda Smeru, Robert Fico. S počtom 531 528 sa od druhého miesta odčlenil o takmer 200-tisíc hlasov. Pomyselné striebro totiž obsadil Peter Pellegrini s počtom hlasov 337 967. Aj keď PS skončilo ako strana druhé, ich predseda, Michal Šimečka, nazbieral „len“ 303 423 hlasov. Spolu až 14 kandidátov získalo od voličov viac ako 100-tisíc hlasov.

Pozrime sa však na to, ktorým politikom z konkrétnych strán ľudia dali najviac dôvery, pričom zaujme najmä postavenie jedného lídra zo zoznamu strán, ktoré sa prebojovali do parlamentu, teda mali nad 5 %.

Smer-SD – 22,95 %

Stranu Smer-SD volilo v predčasných voľbách niečo vyše 681-tisíc voličov. Ako sa aj očakávalo, najviac hlasov spomedzi kandidátov získal predseda Robert Fico. Za ním nasleduje Robert Kaliňák s 263-tisíc hlasmi a Ľuboš Blaha, ten nazbieral tesne nad 220-tisíc hlasov. Niekdajší policajný prezident, Tibor Gašpar, získal 132-tisíc hlasov.

Progresívne Slovensko – 17,95 %

Aj keď po predbežnom exitpolle patrilo PS prvé miesto, na konci sčítavania zaostali za Smerom o takmer presne päť percent. Hlas im dalo cez 533-tisíc voličov. Najviac získal Šimečka, neskôr nasleduje podstatne veľká medzera a druhým najkrúžkovanejším z PS sa stal Michal Truban, ten získal vyše 122-tisíc hlasov. Lucia Plaváková dosiahla tretí najvyšší počet, niečo cez 105-tisíc hlasov.

Hlas-SD – 14,71 %

Strana Petra Pellegriniho síce skončila na 3. mieste s približne 436-tisíc priaznivcami, no pri skladaní novej vlády budú pravdepodobne kľúčovým faktorom. Ich najväčšou hviezdou je, očakávane, predseda Pellegrini, pričom ďalej získali najviac hlasov Denisa Saková (168-tisíc) a Richard Raši (141-tisíc).

OĽANO a Priatelia – 8,9 %

Aj keď niektorí odborníci predpokladali, že Igor Matovič neuspeje v týchto voľbách, jeho koalícia nazbierala nad 7 % a on samostatne získal až 178-tisíc hlasov, čo ho radí celkovo na 7. miesto najkrúžkovanejších kandidátov. Paradoxne, z tejto spolupráce mal nad 100-tisíc len Matovič, za ním nasleduje Erika Jurinová (69-tisíc) a Peter Pollák s 53-tisíc hlasmi. OĽANO volilo spolu približne 264-tisíc voličov.

KDH – 6,83 %

Kresťanskí demokrati sa dostali za bráni NRSR s podstatne pohodlným počtom hlasov. Hlas im dali tesne nad 200-tisíc ľudí, pričom z radov kandidátov vyčnieva líder Milan Majerský, ten získal cez 98-tisíc hlasov. Druhý, František Mikloško, mal zo zaujímavosti „len“ 31-tisíc hlasov.

SAS – 6,31 %

Napriek predvolebným neistotám, či sa vôbec Sloboda a Solidarita dostane do parlamentu, sa to podarilo. Obálku so stranou Richarda Sulíka hodilo do urny vyše 187-tisíc ľudí. Mierne však prekvapil počet hlasov predsedu Sulíka, keďže získal 82-tisíc krúžkov, čo ho radí až na 17. miesto v celkovom poradí. Druhá bola Mária Kolíková (53-tisíc) a tretí Branislav Gröhling (48,6-tisíc).

SNS – 5,63 %

Exitpoll ich odsúval z parlamentu preč, no skutočné sčítanie hlasov ich tam vrátilo. Slovenských národniarov volilo takmer 167-tisíc voličov. Najlepšie obstál predseda Andrej Danko s počtom 68-tisíc, pričom tesne za ním bol Tomáš Taraba so súčtom 63-tisíc hlasov.