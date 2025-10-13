Protestuje viac ako 330 vedcov: Ochranári upozorňujú na nebezpečnú novelu, je podľa nich neodborná a zlá

Ochranári upozorňujú na nebezpečnú novelu zákona o ochrane prírody. Môžu byť podľa nich ohrozené chránené druhy živočíchov, ochrana národných parkov či rozvoj regiónov a prírodného turizmu. Upozornila na to iniciatíva Zelená väčšina s tým, že poslanci túto novelu už majú na stole.
Ochranárske organizácie vyzývajú poslancov, aby novelu odmietli a žiadali jej stiahnutie z rokovania. Zelená väčšina upozornila, že novela zákona o ochrane prírody neprešla štandardným procesom tvorby, pripomienkovania či odbornou diskusiou.
„Po prvýkrát sa do parlamentu dostala na jar a po výhradách vedcov a ministerstiev bola dvakrát presunutá až na október,“ pripomenula iniciatíva s tým, že výsledkom sú vážne dosahy na prírodu a tiež chaotické a nesystémové zmeny.
Sprevádzať ju má chaos, neodbornosť a výhrady vedcov
Ochranári upozornili aj na rozpory s medzinárodnými zákonmi.
„Celý proces prijímania novely je sprevádzaný chaosom, neodbornosťou a vážnymi výhradami vedcov a ministerstiev. Filip Kuffa vopred avizoval, že opravy novely budú riešiť predložením pozmeňovacích návrhov priamo počas rokovania v parlamente. Takýto postup je nesystémový a veľmi rizikový, kedy prakticky nikto dopredu netuší, aké zmeny prídu a čo môžu spôsobiť,“ hovorí Lucia Szabová z iniciatívy Zelená väčšina.
Na ministerstve Tomáša Tarabu (SNS) by si podľa nej mali priznať, že urobili chybu.
„Schválenie novely bude mať vážne dosahy na slovenskú prírodu a systém jej ochrany a treba ju jednoducho stiahnuť,” zdôraznila Szabová.
Aký dôkaz ešte potrebujete?
Organizácie na nástrahy návrhu upozorňujú už od samého začiatku. Poukazovali na to, že obsahuje mnohé zmeny, ktoré sú v rozpore s povinnosťou ministerstva hájiť záujmy ochrany životného prostredia. „Návrh ohrozuje chránené druhy živočíchov, ochranu národných parkov či rozvoj regiónov a prírodného turizmu,“ zdôraznila iniciatíva, ktorá požaduje jeho stiahnutie.
Marek Kuchta z iniciatívy My sme les upozornil, že k novele sa s konkrétnymi výhradami vyjadrilo viac ako 330 vedcov, mimovládne organizácie a tiež bývalí zamestnanci štátnej ochrany prírody.
„Pripomienky verejnosti podpísalo vyše 3-tisíc ľudí. Veľké množstvo pripomienok predložili aj viaceré ministerstvá, ako aj úrad vlády, a upozornili na rozpory s medzinárodnými záväzkami, badať aj nevôľu zo strany Európskej komisie,“ vymenoval Kuchta s tým, že nerozumejú, aký dôkaz ešte štátnemu tajomníkovi Kuffovi treba, aby pochopil, že novela je neodborná a zlá.
