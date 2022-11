Prosil, aby na Chandlerovi zmenili jednu vec: Herca Matthewa Perryho rozčuľovala táto charakterová črta

Herec Matthew Perry, predstaviteľ Chandlera Binga v sitkome Priatelia, už vo svojich memoároch s názvom Friends, Lovers and the Big Terrible Thing prezradil množstvo zaujímavých aj trpkých informácií zo zákulisia. Ako uvádza The Independent s odvolaním na zverejnený úryvok vo Variety, čo sa týka postavy Chandlera, prosil tvorcov, aby zmenili jednu vec.

Článok pokračuje pod videom ↓

Matthew Perry si zaspomínal, ako žiadal producentov sitkomu Priatelia, aby zmenili jednu charakteristickú črtu Chandlera. Konkrétne išlo o intonáciu, akou hovoril, vysvetľuje Screen Rant.

Repliky vyslovoval po svojom

Ak ste pozerali seriál v origináli, možno ste zachytili Chandlerovo netradičné dávanie dôrazu na repliky, ktorým sa spôsob jeho reči stal výnimočným. Bolo to založené na prekvapení diváka v tom, kam tento dôraz uloží.

Perrymu to však začalo liezť na nervy a od 6. série sa rozhodol tejto črty postavu Chandlera zbaviť.

„Tá kadencia bola taká otravná, že ak by som mal ešte raz dať dôraz na nesprávne miesto, vybuchol by som. Preto som sa od šiestej série rozhodol vrátiť k normálnemu vyslovovaniu replík,“ zdôveril sa Perry s tým, ako sa snažil zmeniť svoj prejav. Ak ste túto zmenu doteraz nezachytili, skúste sa na ňu pri ďalšom sledovaní sitkomu sústrediť.

Memoáre Matthewa Perryho

Matthew Perry napísal svoje mimoriadne osobné memoáre, v ktorých sa zveril so svojou závislosťou na drogách, ktorá začala po jeho nehode na skútri, kedy okúsil Vicodin (liek proti bolesti). Kým na obrazovkách divákov rozosmieval ako stále dobre naladený Chandler, v osobnom živote zvádzal počas nakrúcania Priateľov náročné boje.

Tie poznačili jeho zdravotný stav a na 2 týždne skončil v kóme. Ako sme vás informovali v staršom článku, lekári mu dávali iba minimálnu šancu na prežitie. Svoj boj o život herec zvládol a teraz aj prostredníctvom svojej osobnej spovede chce pomôcť iným.