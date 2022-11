Bol horší ako Charlie, v realite by ste ním opovrhovali: 10 vecí, ktoré ukazujú, že Alan z Dva z pol chlapa bol zlým

Nie všetci fanúšikovia sitkomu Dva a pol chlapa (Two and a Half Men) majú v obľube postavu Alana Harpera, potvrdil to aj úprimný príspevok jedného z divákov na Reddite. Podobne ako jeho brat Charlie, aj on urobil množstvo zlých vecí, za ktoré by ním bolo v reálnom živote opovrhované.

Alana stvárnil herec Jon Cryer a jedno je isté, v tejto úlohe by sme si iba ťažko dokázali predstaviť niekoho iného.

Kým postava Charlieho Harpera (Charlie Sheen) sa od začiatku sitkomu nesnažila skrývať holdovanie alkoholu či vyhľadávanie búrlivého životného štýlu, v prípade Alana to bolo trochu inak. Pozrime sa na to najhoršie, čo urobil, a prečo by v skutočnosti pravdepodobne nebol považovaný za dobrého človeka.

Všetky výdavky nechával na Charlieho

V úvode sitkomu prišiel Alan kvôli prebiehajúcemu rozvodu s manželkou Judith bývať k Charliemu do domu na pláži v Malibu. Napriek tomu, že Charlie nebol z toho dvakrát nadšený, brata prichýlil.

Alan však nikdy neprejavil záujem o to, že by mu pomohol s výdavkami za domácnosť alebo nákupy. Práve naopak a niekedy sa dokonca neubránil sťažovaniu sa. Napríklad, keď v chladničke nebolo to, čo práve chcel.

Dokonca aj keď išli do reštaurácie alebo kina, aby nemusel platiť, radšej sa vyhovoril na to, že si zabudol doma peňaženku. Je jedna vec, ak skutočne nemal peniaze a nachádzal sa v tiesni, no druhá, ak s tým ani nechcel nič robiť a zvykol si na to, že mu všetko zaplatil Charlie.

Navyše pracoval ako chiropraktik, takže nejaké peniaze musel mať. No pravdepodobne sa mu zapáčilo bývať v Charlieho dome, ktorý by si on možno dovoliť nemohol. A úplne zadarmo.

Pre peniaze bol ochotný urobiť čokoľvek, aj oklamať najbližších

Čo sa týka finančnej situácie Alana vieme, že po rozvode musel platiť vysoké alimenty, na ktoré putovalo množstvo jeho peňazí. On sa ale držal po celý čas v úlohe obete, nad ktorou sa museli ostatní zľutovať a pre peniaze bol ochotný urobiť čokoľvek. Dokonca aj oklamať najbližších.

Screen Rant dáva ako príklad ôsmu sériu, v ktorej Alan obral rodinu a priateľov o peniaze pod zámienkou investície. No napokon si ich nechal pre seba a rozhodol sa užiť si ich, aj keď mu nepatrili.

Skrýval peniaze a predstieral, že žiadne nemá

V deviatej epizóde 4. série Charlie zistil, že Alan pred ním ukrýval väčší obnos peňazí, a to 5-tisíc dolárov. Stalo sa tak navyše po tom, ako predstieral, že nemá peňaženku, aby za vyhol plateniu účtu za dvojité rande.

Nešiel dobrým príkladom pre syna Jakea

Nie iba Charlie, ale ani Alan nebol dobrým príkladom pre dospievajúceho chlapca Jakea. V mnohých prípadoch ho zosmiešňoval alebo nechal zosmiešňovať seba. To vyústilo až do toho, že Jake stratil rešpekt ku svojmu otcovi.

Kritizoval Charlieho, ale podvádzal tak isto ako on

Alan sa netajil opovrhovaním životného štýlu Charlieho. Prekážalo mu, ako striedal jednu ženu za druhou a nesprával sa ku nim ako ku skutočným ľudským bytostiam. Avšak iba do chvíle, kým sa mu nenaskytla podobná príležitosť. Iba pripomeňme, že neváhal podvádzať dokonca svoju priateľku Lyndsey. Alebo sa vyspal so svojou bývalou manželkou, aj keď bola s doktorom Herbom.

Bol závislý aj od svojej partnerky

Čo sa týka Lyndsey, práve ona mu na určitý čas v seriáli ponúkla svoje bývanie a prichýlila ho aj s Jakeom. Na tom by znova nebolo nič zlé, keďže tvorili pár. No neprejavil záujem o to, zobrať zodpovednosť za svoj život a nesnažil sa vybudovať niečo ich spoločné. Jednoducho sa k Lyndsey votrel.

Požiadal priateľku o ruku s prsteňom Charlieho

Jednou z najviac nájdených priateliek Charlieho bola Mia, s ktorou ale zrušil zásnuby pretože chcela, aby sa zbavil Alana. On namiesto toho, aby vyjadril úprimnú ľútosť k tomu, že sa vzťah Charlieho skončil, rozhodol sa vyťažiť z tejto situácie maximum. A svoju pozornosť upriamil na prsteň. Ako vysvetľuje Screen Rant, Alan využil príležitosť a zobral si prsteň, ktorý dal Charlie Mii, a následne ním požiadal o ruku svoju priateľku Kandi.

Bývania v dome na pláži sa nevzdal ani po Charlieho smrti

O tom, že sa muselo Alanovi bývanie na pláži v Malibu zapáčiť svedčí aj pokračovanie sitkomu po „Charlieho smrti“, kedy v dome zostal napriek tomu, že mal nového majiteľa. Keď teda prišiel o brata, rozhodol sa priživiť na niekom inom a zhodou okolností (alebo vďaka scenáristom) mu prišiel do cesty boháč s dobrým srdom Walden.

Vyhral pol milióna a úplne ho rozflákal

Na začiatku štvrtej série Alan vyhral v kasíne pol milióna dolárov. S týmito peniazmi ale nenaložil vôbec rozumne. Namiesto toho, aby sa snažil dať si život dokopy, peniaze doslova rozhádzal a vložil ich do Kandi. Ako určite viete, táto investícia sa mu nevyplatila a ich vzťah nemal dlhé trvanie.

Stále sa považoval za obeť, no nič s tým nerobil

Alan bol od začiatku postavený do role obete a v tejto úlohe zostal až do konca sitkomu, vysvetľuje Jack Fisher’s Official Publishing Blog, ktorého autor dokonca nazval jeho život patetickým. Dodal, že Alan sa stal závislým od všetkých okolo seba – od Charlieho, od bývalej manželky Judith, ale aj ďalších žien, s ktorými bol vo vzťahu.

Navyše to vyzerá, že sa z toho snažil vyťažiť najviac čo išlo. Nepostavil sa na vlastné nohy, nemal ambície, ktoré by si naplnil. Osobnostne sa nikam neposunul a zo svojich chýb neodniesol žiadne ponaučenie.