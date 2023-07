Prišiel v tajnosti a skromnosti: Legenda Chuck Norris prekvapil ľudí, toto robil na Slovensku

Najskôr sa jeho návšteva Slovenska spájala predovšetkým s účasťou na hudobnom festivale. Po tom, čo podujatie organizátor len pár dní pred jeho konaním zrušil, si mnohí mysleli, že z návštevy Chucka Norrisa nebude vôbec nič. Opak sa ale stal pravdou.

Ešte počas soboty slovenské médiá obleteli fotografie legendárneho herca Chucka Norrisa, ktorý aj napriek všetkým okolnostiam do našej krajiny predsa len priletel.

Ako informovali, jeho prioritou na Slovensku nebolo potešiť návštevníkov festivalu, ale charitatívne činnosti. Počas uplynulých dní mu sprievodcu robil známy producent a porotca televíznych šou Jaro Slávik. Norris priletel aj so svojou manželkou a synom a navštívili tu napríklad Vysoké Tatry, ale neplánovane aj Banskú Bystricu, píše regionálny portál BBonline.

Potešili onkologických pacientov

Ako banskobystrický portál uviedol, návšteva mesta pod Urpínom nebola vopred ohlásená, no počas včerajška (pondelok) sa s fotografiami na sociálnej sieti Facebook pochválilo miestne občianske združenie Svetielko nádeje.

„V tajnosti a naozaj úprimnej skromnosti prišiel spolu s manželkou aj so synom. Deťom na oddelení doniesli šiltovky, ktoré Chuck s radosťou podpisoval a so všetkými sa srdečne fotil. Bolo to stretnutie plné nadšenia, radosti, smiechu a objatí. A tak trošku aj neuveriteľné, však predsa je to legenda Chuck Norris,“ uviedlo občianske združenie v príspevku na sociálnej sieti.

Svetielko nádeje sa dlhodobo venuje pomoci onkologickým pacientom a Norrisa sa na návštevu Banskej Bystrice podarilo doviesť aj vďaka organizátorom zrušeného festivalu. Známy herec metropolu stredného Slovenska navštívil v nedeľu 2. júla. Následne odletel do Slovinska, píše denník Plus jeden deň.