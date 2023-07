Chuck Norris je práve na Slovensku, ľudia nešetria šialenými vtipmi. Možno vás prekvapí, čo tu robí

Koncom apríla sme vás informovali o tom, že Chuck Norris má navštíviť Slovensko v rámci istého žilinského festivalu. Tieto plány sa napokon zmenili a festival bol zrušený. No vyzerá to, že táto legenda napriek tomu do našej krajiny zavítala. A ľudia nešetria na internete vtipmi.

Ako vysvetľuje Nový Čas, ešte v piatok na viedenskom letisku pristála americká hviezda Chuck Norris. Podľa informácií denníka mu má robiť sprievod Jaro Slávik, ktorý dokonca zverejnil spoločnú fotografiu na Facebooku.

Festival sa teraz nekoná, no Chuck Norris napriek tomu prišiel

Spomínaný festival sa síce nekoná, no Chuck Norris predsa ku nám zavítal a podľa Slávika ho na Slovensku čaká charitatívny program.

„Festival sa preložil, ale Chuck má vyše 80 rokov. Promotér chcel, aby prišiel. Tam sú faktory, ktoré môžu hrať proti. A pokiaľ je zdravý, tak chcel prísť na Slovensko, chcel vidieť našu krajinu. Čakajú ho charitatívne veci a myslím, že prijímatelia charity budú prekvapení,“ vysvetlil pre Nový Čas.

Slováci nešetria svojským humorom

Chuck Norris je už roky hlavným hrdinov rôznych vtipov, ktoré Slováci teraz vytiahli a pod Slávikovou fotografiou žartovali.

„Prišiel skôr ako jeho lietadlo?“ Objavilo sa pod príspevkom. „Jedine Chuck Norris vie zmeniť USA na USB,“ pokračovali komentáre v podobnom duchu.