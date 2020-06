Prírodné sauny, termálne aj minerálne pramene: Na týchto miestach na Slovensku sa za wellness neplatí

Okúpať sa uprostred prírody a celkom zadarmo? Počas leta to nie je na Slovensku žiadny problém. Už počas minulých rokov sme vám priniesli zoznam vybraných lokalít na západnom, strednom aj východnom Slovensku. Ak však hľadáte skôr netradičný a unikátny zážitok, navštíviť môžete niektorú z nasledujúcich lokalít. Ponúkajú pravý wellness zážitok, navyše celkom zadarmo a uprostred prírody.

Kalameny

Kalameny sú azda najznámejšou lokalitou našej krajiny, kde sa možno celkom zadarmo okúpať v termálnej vode uprostred prírody. Prírodné wellness centrum leží za dedinkou Kalameny v okrese Ružomberok a z dediny vás k nemu dovedú navigačné a informačné tabule. Umelé jazierko s rozmermi cca 10 x 20 metrov tu leží od roku 2000, kedy tu po umelom vrte začala vyvierať až 30° C teplá termálna voda. Vďaka tejto teplote je kúpanie v Kalamenoch veľmi príjemným zážitkom aj počas zimných mesiacov.

Kaďa v Liptovskom Jáne

Luxusný perličkový kúpeľ uprostred prírody a celkom zadarmo. Takéto bohatstvo ukrýva Liptovský Ján. Termálne bohatstvo jeho okolia je známe široko-ďaleko, no o prírodnej kadi na kúpanie nevie každý. Tento prírodný unikát môžete navštíviť i v zime, keďže má voda príjemných 20° C. Ak sa rozhodnete toto miesto navštíviť, poďakovať sa cestou môžete aj domácim obyvateľom, ktorí v roku 2018 vďaka petícii vyhrali spor o to, aby sa kaďa v Liptovskom Jáne nedostala do rúk súkromného investora a ostala tak k dispozícii úplne každému.

Prameň Lukavica

Prírodné kúpalisko s termálnou vodou možno nájsť aj v Lukavici na strednom Slovensku. Nemyslíme však tú Lukavicu pri Zvolene, ale malú dedinku neďaleko Žarnovice na okraji Štiavnických vrchov. Oproti Kalamenom a Liptovskému Jánu však o tomto prírodnom bohatstve vie len veľmi málo ľudí. V minulosti sa na tomto mieste plánovala aj výstavba kúpaliska, ktoré by využilo potenciál termálneho prameňa, no od všetkých plánov sa nakoniec upustilo. Denník denník Nový čas na svojom webe uvádza, že pozemok má viacero vlastníkov a práve to môže byť v rozvoji lokality pre cestovný ruch problémom. Vy však Lukavický termálny prameň navštíviť môžete. Čakať tu na vás bude malé prírodné termálne „kúpalisko“ so silne železitou vodou s teplotou cca 35° C.

Chorvátsky Grob

Umelý vrt s termálnou vodou možno nájsť aj neďaleko Bratislavy. Malé jazierko s hadicou, ktorá reguluje teplotu vody nájdete medzi obcami Chorvátsky Grob a Čierna Voda. Termálna voda pochádza z dvoch vrtov, pričom z jedného prúdi voda s teplotou 24° C a ten druhý dosahuje teplotu až 50° C. Malé umelé jazierko je obľúbeným miestom rekreácie a nachádza sa hneď pri ceste spájajúcej spomínané obce.

Zlá voda

Jazierko Zlá voda pri obci Stankovany leží v nádhernom prírodnom prostredí obkolesené vrcholmi Veľkej a Malej Fatry. A síce má jazierko s priemerom vyše 10 metrov zlovestný názov, odradiť od návštevy by vás to rozhodne nemalo. Jazierko sa nachádza v časti obce s názvom Rojkov neďaleko hlavnej cesty a naplnené je minerálnou vodou so zvýšeným obsahom CO2, vďaka čomu voda slabo „buble“, čím navádza atmosféru bublinkového kúpeľa. Voda v jazere nie je termálna, preto je Zlá voda vhodná na kúpanie hlavne počas letnej turistickej sezóny.

Sauna Kunstdorf

V malej a pomerne neznámej obci v banskobystrickom okrese nájdete skutočný unikát. V Dúbravici totiž už pred mnohými rokmi vyrástla uprostred prírody sauna, ktorá je celkom zdarma k dispozícii každému návštevníkovi. Prírodnú saunu Kunstdorf tu zriadilo občianske združenie Periférne centrá, samotná sauna je dielom českej architektonickej skupiny H3T. Sauna sa nachádza v krásnom prírodnom prostredí a ponúka unikátny zážitok spojenia oddychu a prírody. Návštevu sauny je dobré si zarezervovať priamo v OZ, členovia Periférnych centier sú dokonca ochotní saunu vyhriať pred vašou návštevou. Urobiť tak môžete, samozrejme, aj sami, príprava prírodnej sauny trvá 1 až 2 hodiny. A síce je sauna Kunstdorf zadarmo, za jej návštevu môžete prispieť občianskemu združeniu dobrovoľným príspevkom. V Dúbravici majú na svedomí už mnoho zaujímavých diel, ktoré sú okrem iného aj turistickými lákadlami.

Lesná sauna

Najčerstvejším prírastkom do sveta prírodného wellness na Slovensku je Lesná sauna v Spišskom Hrhove. Za projektom Lesnej sauny stojí združenie Čierne diery spoločne s ďalšími partnermi a, samozrejme, miestnou samosprávou. Lesná sauna bola dokončená minulý rok, pričom realizácia trvala od prvotnej myšlienky približne tri roky. Okrem samotného saunovania je Lesná sauna aj unikátnym architektonickým dielom umiestneným v prírodnom prostredí v turistami vyhľadávanom spišskom regióne. O úspechu projektu hovorí sauna sama za seba. Na oficiálnej stránke, kde si môžete návštevu sauny zarezervovať, sa najbližší voľný termín ponúka až na september 2020.