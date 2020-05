Malá obec pri Banskej Bystrici ukrýva unikátne miesta: Skratku do neba či saunu zadarmo uprostred prírody

O Dúbravici ste možno ešte nikdy ani nepočuli. V obci neďaleko Banskej Bystrice žije bez mála 500 ľudí a na prvý pohľad sa zdá, že neexistuje dôvod, prečo si ju pamätať či venovať jej pozornosť. Malebná dedinka v severnom Podpoľaní ale ukrýva hneď niekoľko unikátnych turistických atrakcií.

Dúbravica je neveľká obec v okrese Banská Bystrica vzdialená od mesta pod Urpínom asi 20 minút autom. Za rovnaký čas sa sem mimochodom dostanete aj zo Zvolena. Obec nie je veľká, nemá ani 500 obyvateľov a mimo hraníc okresu ju možno považovať za neznámu. Ukrýva ale niekoľko zaujímavých turistických atrakcií, ktoré sú okrem toho aj unikátnymi architektonickými umeleckými dielami, o ktorých ste doposiaľ zrejme ani nepočuli.

O zaujímavé diela sa v Dúbravici postaralo občianske združenie Periférne centrá, ktorého cieľom je okrem iného prepojiť umenie s tunajším jedinečným prírodným prostredím. Občianske združenie spravilo z Dúbravice Kunstdorf, teda kultúrnu dedinu. V Dúbravici sa tak roky sústreďujú umelci zo Slovenska i spoza hraníc našej krajiny. Výsledkom sú potom zaujímavé umelecké inštalácie, ktoré súčasne slúžia aj ako turistické atrakcie.

Vyhliadka z unimobunky

A tak vznikla v krajine pred 8 rokmi netradičná vyhliadková veža. Autori projektu ju nazvali UNIMO, a to práve podľa materiálu, ktorý na jej vytvorenie použili. Vyhliadková veža je vlastne otočená unimobunka, ktorá teraz ponúka výhľady na široké okolie. Unikátom je stavba i preto, že ponúka niekoľko vyhliadkových plošín, tie sa dajú z veže vyklápať a opäť uzatvárať. Pôvodne sa vyhliadková veža nachádzala neďaleko Detvy, pred 8 rokmi ju umelci presťahovali nad obec Dúbravica.

Prírodná sauna

V Dúbravici nájdete napríklad aj unikátnu prírodnú saunu. Tá je dielom spolupráce OZ Periférne centrá a českej architektonickej skupiny H3T. Prírodná sauna je od obce vzdialená 10 minút chôdze a je celkom zadarmo pre všetkých záujemcov, prispieť je však možné dobrovoľným príspevkom. Sauna sa nachádza v krásnom prírodnom prostredí a ponúka unikátny zážitok spojenia oddychu a prírody. Návštevu sauny je dobré si zarezervovať priamo v OZ, členovia Periférnych centier sú dokonca ochotní saunu vyhriať pred vašou návštevou. Urobiť tak môžete, samozrejme, aj sami, príprava prírodnej sauny trvá 1 až 2 hodiny.

Upozornenie: Na základe nariadení hlavného hygienika Slovenskej republiky sú aj prírodné sauny, akou je tá v Dúbravici, počas týchto dní stále uzatvorené. Na návštevu prírodnej bude preto potrebné ešte počkať.

Skratka do neba

Medzi unikátne umelecké inštalácie patrí aj Skratka do neba. Tak dostalo pomenovanie dielo Mateja Rosmányho, ktoré sa nachádza opäť v pešej dostupnosti z Dúbravice. Skratka do neba je vlastne rebríkom siahajúcim do výšky 5 metrov na zemou, odkiaľ sa vám naskytne unikátny pohľad na okolitú krajinu vrátane vrcholov Nízkych Tatier či Veľkej Fatry. Rebrík je zasadený hlboko do zeme, vystúpiť naň teda môže bez akýchkoľvek obáv aj dospelá osoba.

Historické pamiatky

Okrem umeleckých inštalácií občianskeho združenia (mapa všetkých tu) nájdete v Dúbravici aj dve historické pamiatky. Jednou z nich je zrúcanina hradu Dúbravica, ktorá sa nachádza priamo uprostred obce. O hrade sa toho veľa nevie, predpokladá sa, že pochádza z 15. storočia. V obci tiež nájdete Rímskokatolícky kostol sv. Žofie, kde v interiéri nájdete vzácne stredoveké fresky. Nástenné maľby aktuálne súťažia o grant na obnovu vo výške 50-tisíc eur v rámci programu Poklady Slovenska, ktorý pravidelne organizuje Nadácia VÚB.