10+ unikátnych miest na západnom Slovensku, kde sa okúpete zadarmo uprostred prírody

Kúpanie či relax pri vode patrí počas letných mesiacov k najobľúbenejším aktivitám. Kde sa však dá na západnom Slovensku okúpať a užiť si letné slnko bez toho, aby ste za jeden deň zaplatili desiatky eur?

V súvislosti s priaznivou epidemiologickou situáciou Úrad verejného zdravotníctva už pred časom opätovne povolil aj kúpanie na prírodných vodných plochách a otvorenie kúpalísk či akvaparkov. Na Slovensku máme na kúpanie v prírode množstvo možností, pri tejto príležitostí vám prinášame jeden z archívnych článkov. Nájdete v ňom niekoľko zaujímavých lokalít.

Nitrianske Rudno

V okrese Prievidza pri obci Nitrianske Rudno nájdete rovnomennú priehradu, ktorá bola vytvorená na riečke Nitrica. V polovici 20. storočia tu tak vzniklo obľúbené miesto letnej rekreácie. Na brehoch priehrady nájdete niekoľko stravovacích zariadení, športoviská a problém určite nebudete mať ani s prípadným ubytovaním.

Kanianka

Neďaleko Nitrianskeho Rudna leží aj ďalšia lokalita vhodná na kúpanie v prírode a úplne zadarmo. Vodná nádrž Kanianka je v regióne známa najmä pre čistú vodu a príjemné prostredie, preto ju miestni využívajú v hojnom množstve. Obľúbená je aj u rybárov.

Zelená voda

Jazero Zelená voda nájdete pri Novom meste nad Váhom a je veľmi pravdepodobné, že ste o ňom už počuli. Ide totiž o najobľúbenejšiu letnú destináciu v okolí. Nájdete tu množstvo služieb, platené i neplatené pláže a každoročne sa tu konajú aj mnohé kultúrne akcie.

Sĺňava

Z Trenčianskeho kraja sa presunieme do Trnavského. Prvou zastávkou bude veľmi obľúbené priehradné jazero Sĺňava, ktoré svoj názov dostalo podľa veľkého počtu slnečných dní počas roka v tomto regióne. Ak teda nechcete, aby vás pri opaľovaní prekvapili mraky, potom ste možno práve našli svojho favorita. Počítať však, samozrejme, musíte s väčším počtom návštevníkov. Nádrž Sĺňava je známa aj svojím umelo vybudovaným Vtáčím ostrovom, ktorý je významným hniezdiskom niekoľkých vtákov a bol dokonca vyhlásený za prírodnú rezerváciu.

Buková

Ďalšou zastávkou je vodná nádrž Buková, ktorá leží na severozápadnom úpätí Malých Karpát. Vodnú nádrž ľudia často nazývajú aj Hrudky, a to podľa potoka, na ktorom bola vybudovaná. Hlavným dôvodom vybudovania tejto nádrže bola potreba zavlažovať okolité obce, no svoj potenciál ponúkla i cestovnému ruchu. Okrem kúpania si v tejto lokalite môžete vychutnať aj výlet na zrúcaninu hradu Ostrý Kameň či turistiku na najvyšší vrchol Malých Karpát – Záruby.

Suchá nad Parnou

Len 10 kilometrov od mesta Trnava leží príležitosť okúpať sa zdarma v peknom prírodnom prostredí pod Malými Karpatami. Práve výhľad na toto pohorie je jedným z lákadiel turistov. Aj vodná nádrž Suchá nad Parnou bola vybudovaná najmä pre zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy, no svoj účel našla i v letnej rekreácii.

Veľký Meder

Len malý kúsok za Veľkým Mederom v smere na obec Okoč leží štrkovisko Veľký Meder, známejšie ako Okočské jazero. Toto miesto láka ľudí z celého okolia, a to najmä vďaka čistej domodra sfarbenej vode. Ako už na takýchto pomerne neznámych miestach býva zvykom, okúpať sa tu môžete na vlastné riziko, no stravovacie zariadenia či iné služby tu nenájdete. Niektorí však vyhľadávajú práve takéto miesta.

Šulianske jazero

Na Žitnom ostrove medzi novým a starým korytom Dunaja nájdete dve jazerá. To pri obci Vojka nad Dunajom určite nenavštevujte. Je ohradené a verejnosti neprístupné. Neďaleko obce Šuľa však leží Šulianske štrkové jazero, ktoré je u miestnych veľmi obľúbené, no vďaka pomerne veľkej vzdialenosti od Bratislavy tu stále nie sú masy ľudí. V minulosti ste na Šulianskom jazere mohli dokonca nájsť aj tobogán, no dnes si budete musieť vystačiť len so samotným jazerom a jedným bufetom.

Kráľová

Z Trnavského do Nitrianskeho kraja prejdeme priamo k vodnej nádrži Kráľová, ktorá sa rozlieva medzi Šaľou a Sereďou. Táto multifunkčná vodná nádrž má hneď niekoľko funkcií. Okrem vodnej elektrárne reguluje aj tok Váhu, zavlažuje, slúži na ťažbu štrkopiesku, rybolov, no a v neposlednom rade na letnú rekreáciu. Kráľová leží pomerne vysoko nad okolitým terénom, čo spôsobuje, že na nej fúka dosť silný vietor. To vytvára ideálne podmienky na niektoré druhy vodných športov.

Kuchyňa

Obľúbenou lokalitou na západnom Slovensku je aj vodná nádrž Kuchyňa, ktorá sa nachádza na Záhorí v okrese mesta Malacky. Kuchyňa slúži najmä na zavlažovanie, má však aj vodohospodársku protipovodňovú funkciu. V neposlednom rade, najmä počas leta, láka rekreantov či rybárov. Veľkým lákadlom vodnej nádrže bol ešte pred niekoľkými rokmi chodník priamo cez hladinu pomenovaný Bobria hrádza. Ten však vydržal len pár rokov, aktuálne je v zlom technickom stave, pričom pôvodnú podobu pripomínajú len jeho krátke časti.

Štrkovisko Komjatice

Severne od mesta Šurany leží obec Komjatice, neďaleko ktorej nájdete rovnomenné, dnes už vodou zatopené, štrkovisko s niekoľkými ostrovčekmi. Celková vodná plocha dosahuje 45 hektárov a v najhlbšom bode je štrkovisko hlboké až 18 metrov. Okrem relaxu, plávania a vodných športov slúžia Komjatice aj rybárom, zahrať si tu môžete plážový volejbal a na vyhradených miestach môžete i opekať. Masy ľudí ani stravovacie zariadenia tu určite nehľadajte.