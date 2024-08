Princezná Kate uvažovala o tom, že odmietne kráľovský titul. Je za tým veľmi smutný dôvod, ktorý vás dostane

Podľa novej knihy o živote Kate Middleton existuje veľmi konkrétny dôvod, prečo uvažovala o tom, že neprijme titul princezná z Walesu. Ako píše portál Tyla, mnohým ľuďom sa možno páčiť nebude.

Kate si bola vedomá, že keď sa v roku 2011 vydala za Williama, vydáva sa za budúceho kráľa a že ich deti budú niesť tituly princa a princeznej. Po smrti kráľovnej Alžbety sa stal kráľom Karol, ktorý niesol titul princ z Walesu. Ten potom pripadol jeho najstaršiemu synovi Williamovi, pričom z Kate sa stala princezná z Walesu.

Nechcela, aby ju porovnávali

Podľa pripravovanej knihy od Roberta Jobsona Kate uvažovala nad tým, že titul princezná z Walesu odmietne, pretože ho používala aj jej zosnulá svokra, princezná Diana. „Vedela, že ju budú nevyhnutne porovnávať s Dianou a mala pravdu,“ napísal autor. Dodal tiež, že Kate považovala všetky tieto reči za stresujúce a mala pocit, že by mala ísť po vzore Karolovej manželky Camilly, ktorá sa rozhodla, že sa stane vojvodkyňou z Cornwallu a titul princeznej z Walesu odmietla.

Titul nakoniec prijala

Korunovácia kráľa Karola sa uskutočnila 6. mája 2023 a Kate nakoniec prijala svoje povýšenie a titul z úcty k manželovi aj ku kráľovi. Uznala, že uplynulo dosť času na to, aby tento titul mohla prebrať. Kate má svoju svokru stále pri sebe aj prostredníctvom zásnubného prsteňa, ktorý dostala od Williama a ktorý patril zosnulej Diane. Počas ich zásnubného rozhovoru William povedal, že by nemala cítiť žiadny tlak za to, aby bola ďalšou princeznou Dianou. „Nikto sa nesnaží zaplniť medzeru po mojej mame,“ povedal vtedy William a dodal, že Kate si vytvorí vlastnú budúcnosť a odvedie veľmi dobrú prácu.