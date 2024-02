Prieskum: Prezidentom by sa stal Peter Pellegrini. V preferenciách vedie Smer, PS rastie. Republika sa prepadla

Keby sa prvé kolo prezidentských volieb konalo najbližší víkend, prezidentom by sa stal Peter Pellegrini s 39 percentami hlasov. Za ním by nasledoval Ivan Korčok, ktorý by získal 37,2 percenta hlasov.

Na treťom mieste by skončil s veľkým odstupom Štefan Harabin s 8,1 percenta. Igor Matovič by získal 4,8 percenta voličských hlasov, Ján Kubiš tri percentá, Krisztián Forró 2,4 percenta, Andrej Danko 2,1 percenta, Patrik Dubovský 1,9 percenta, Marián Kotleba 0,9 percenta a Milan Náhlik 0,6 percenta hlasov. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ako pre reláciu televízie Joj Na hrane. Agentúra vykonávala prieskum od 5. do 12. februára na vzorke tisíc respondentov starších ako 18 rokov.

Prieskum tiež ukázal, že v rámci prvého kola volieb by 81,8 percenta respondentov išlo voliť, 10,2 percenta opýtaných nevie, či by išlo k voľbám a 6,5 percenta respondentov deklarovalo, že by voliť nešlo. Keby sa teda prezidentské voľby konali najbližší víkend, v druhom kole volieb by sa stretli Pellegrini s Korčokom.

Ako z prieskumu ďalej vyplynulo, v druhom kole by išlo voliť 85,1 percenta opýtaných, 7,5 percenta respondentov uviedlo, že by voliť nešlo a 5,7 percenta nevie. Z toho 53,7 percenta respondentov by volilo Pellegriniho.

Častejšie išlo o ľudí nad 50 rokov, s nižším vzdelaním a ľudí z Trenčianskeho, Prešovského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja. Korčoka by volilo 46,3 percenta opýtaných, pričom ide najmä o ľudí do 50 rokov, s vysokoškolským vzdelaním a o ľudí z Bratislavského, Trnavského, Žilinského a Košického kraja.

V preferenciách vedie Smer

Strana Smer-SD sa v prieskumoch stále drží na prvom mieste, vo februári by ju volilo 24 percent oslovených (január 22,1 %). Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre diskusnú reláciu Na hrane televízie JOJ. Na druhom, mieste by sa umiestnilo Progresívne Slovensko so ziskom 22,6 percenta hlasov (január 19,9 %) a tretia by skončila strana Hlas-SD, ktorú by podporilo 14,5 percenta respondentov (január 14,3 %).

Kresťanskodemokratické hnutie /KDH) by volilo 8,2 percenta respondentov. Nasleduje strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorej vy odovzdalo svoj hlas 6,2 percenta. Koalícii – hnutie Slovensko, Kresťanskej únie a strany Za ľudí, by výsledok 6 percent nestačil na účasť v parlamente, keďže koalície musia dosiahnuť aspoň sedem percent hlasov. Ako posledná by sa do Národnej rady dostala Slovenská národná strana (SNS) zo ziskom 5,3 percenta hlasov.

Pred bránami zákonodarného zboru by na základe preferencii voličov ostali: Magyar Szövetség – Maďarská aliancia (4,6 %), Republika (3,7 %), Sme rodina (2,8 %) a Demokrati (1,5 %). Ostatné strany by získali podporu nižšiu ako jedno percento.

Na základe výsledkov volieb by Smer získal v parlamente 45 kresiel, Progresívne Slovensko 42, Hlas-SD 27, KDH 15, SaS 11 a SNS 10 mandátov. Na voľbách by sa podľa prieskumu zúčastnilo 76,2 percenta opýtaných. Naopak, 8,4 percenta respondentov by voliť nešlo,11,6 percenta na otázku o účasti nevedelo odpovedať.

Agentúra AKO prieskum robila v dňoch 5. až 12. februára na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov.