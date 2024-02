Hrozivá nehoda pri Nových Zámkoch: Pri čelnej zrážke sa zrazili dve autá, zhoreli do tla. O život prišli dvaja ľudia

Pri tragickej dopravnej nehode v okrese Nové Zámky prišli o život dvaja ľudia. Nehoda sa stala vo štvrtok (15. 2.) vo večerných hodinách na ceste I/75 v katastri obce Semerovo.

Polícia zisťuje príčinu

Z doposiaľ presne nezistených príčin sa čelne zrazili vozidlá Volkswagen Golf a Hyundai Getz, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Pri nehode utrpeli dve osoby z vozidla Hyundai zranenia nezlučiteľné so životom.

Vodička Golfu, 41-ročná žena, bola spolu so 45-ročnou vodičkou Hyundaiu prevezená so zraneniami do nemocnice. Okolnosti dopravnej nehody, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania polície.