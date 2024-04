Pri Košiciach havarovala vládna limuzína. Zranilo sa 8 ľudí, medzi nimi aj štátny tajomník

Ako informuje denník Korzár, v okrese Košice-okolie došlo v utorok k nehode, pri ktorej sa zrazili tri autá a zranilo sa osem ľudí, z toho jeden vážne. Medzi nimi mal byť aj štátny tajomník Marek Eštok z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Podľa polície zavinil nehodu vodič BMW, v ktorom okrem neho sedeli aj Eštok a jeho manželka. Rezort sa k situácii doteraz nevyjadril.

„Vodič nesprávne predchádzal iné vozidlo, narazil prednou časťou svojho vozidla do ľavej prednej časti vozidla značky Škoda Superb, ktoré v tom čase jeho vodič viedol v smere od obce Svinica na obec Košický Klečenov. Zároveň narazil aj do vozidla značky VW Golf, s ktorým jeho vodič smeroval od obce Košický Klečenov do obce Svinica,“ píše polícia na facebooku.

Polícia tiež informovala, že všetkých troch vodičov počas dokumentovania dopravnej nehody podrobila dychovej skúške. Tá prítomnosť alkoholu nepotvrdila ani v jednom prípade.