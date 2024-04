Dva nové prieskumy: Výsledok volieb bude poriadne tesný, jeden prieskum favorizuje Korčoka, druhý Pellegriniho

Pred sobotňajšími prezidentskými voľbami sa zverejňujú ešte posledné prieskumy. Jeden z nich určuje za prezidenta Ivana Korčoka a druhý Petra Pellegriniho.

MNS pre denník SME

Druhé kolo prezidentských volieb by vyhral Ivan Korčok so ziskom 51,7 percenta hlasov voličov. Peter Pellegrini by získal 48,3 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS Market Research pre denník Sme. Zber dát sa konal od 28. marca do 2. apríla na vzorke 1045 respondentov.

Focus pre Markízu

Iný prieskum ale hlási aj iný výsledok: Druhé kolo prezidentských volieb by vyhral Peter Pellegrini s podporou 50,8 percenta hlasov voličov. Ivan Korčok by získal 49,2 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza. Prieskum sa realizoval v období od 28. marca do 2. apríla na vzorke 1015 respondentov vo forme osobných rozhovorov.

Aj na základe týchto prieskumov je zrejmé, že výsledok sobotňajších volieb bude tesný.