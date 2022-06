Pri ceste na dovolenku na juh Chorvátska strávite v aute o 2 hodiny menej. Nový veľkolepý most otvoria v tento dátum

Ak sa chystáte toto leto na dovolenku do Chorvátska, už od polovice júla si ju môžete skrátiť cestou po novom moste s názvom Pelješac, vďaka ktorému sa stane juh tejto obľúbenej destinácie Slovákov dostupnejší, informoval The Dubrovnik Times.

Ako vysvetľuje, Pelješacký most je najdrahším infraštruktúrnym projektom spolufinancovaným z fondov EÚ. Preto by sa jeho otvorenia mala zúčastniť aj samotná predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen.

Dobrá správa pre všetkých, ktorí plánujú dovolenku autom na juhu

Sprístupnený by mal byť v polovici leta. Ako informoval slovenský cestovateľský magazín Dromedár s odvolaním na TASR, stane sa tak už 26. júla. Preto ak sa chystáte napríklad do obľúbeného Dubrovníka po tomto dátume, vaša cesta sa podstatne skráti.

Vyhnete sa Bosne a Hercegovine, čo ušetrí váš čas

Náklady na stavbu tohto veľkolepého mosta sa vyšplhali až na sumu 418 miliónov eur. Jeho význam spočíva v tom, že prepája južnú časť Chorvátska s obchvatom Bosny a Hercegoviny.

To znamená, že pri ceste na juh krajiny už nebudete musieť cestovať cez Bosnu a Hercegovinu, ale mostom sa dostanete priamo na Pelješacký polostrov, odkiaľ to už máte iba na skok napríklad do spomínaného Dubrovníka.

O približne dve hodiny v aute menej

Ako uvádza stavebná firma Pipenbaher Consulting, ktorá sa zaslúžila o jeho vznik, je dlhý 2,4 kilometra a pozostáva z oceľovej nosnej konštrukcie.

Vďaka mostu sa urýchli cesta zo Záhrebu do Dobrovníka o približne 2 hodiny, čo je skvelá správa aj pre Slovákov cestujúcich autom, pre ktorých sa južné pobrežie Chorvátska stane ešte dostupnejšie.