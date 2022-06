Ráno sadnete do auta, poobede ležíte na pláži: 10 miest pri mori, kam sa dostanete autom zo Slovenska za pár hodín

Na letnú dovolenku k moru nemusíte cestovať iba letecky, ale môžete vyraziť aj autom. Vybrali sme najobľúbenejšie prímorské destinácie, ktoré sú ku Slovensku najbližšie a užijete si tu naplno horúce slnečné lúče, odpočinok na žiarivých plážach, dávku histórie a v neposlednom rade – zábavu.

Dôvodov, prečo sa vybrať na dovolenku autom je hneď niekoľko. Na ich vrchole stojí nepochybne časová flexibilita. Nemusíte sa spoliehať na presné termíny leteckých spoločností, do kufra auta si môžete zbaliť všetko potrebné a ak vás náhodou vybrané miesto omrzí, môžete vyraziť kedykoľvek na výlet spoznávať okolie či vydať sa za zážitkami ďalej.

Zo Slovenska sa za niekoľko hodín dostanete ku moru v Taliansku, Slovinsku alebo Chorvátsku. Pripravili sme prehľad prímorských letovísk, ktoré sú od nás vzdialené iba „na skok“ autom. Čas cesty je orientačný a jeho východiskovým bodom je Bratislava.

Do týchto letovísk sa dostanete pohodlne po diaľniciach. Čo sa týka Rakúska, aktuálna cena 10-dňovej diaľničnej známky je 9,60 eur a v Maďarsku za ňu zaplatíte 14,10 eur. V Slovinsku si môžete kúpiť takzvanú „e-vinjetu“, ktorej cena za týždeň je 7,50 eur. V Rakúsku sa okrem diaľničnej nálepky na šiestich úsekoch používa navyše takzvané digitálne úsekové mýto. Aby ste sa mohli v zahraničí presúvať po diaľniciach bez rizika pokuty, myslite na to dopredu.

Taliansko

Terst

Odhadovaný čas cesty autom: 5 hodín 37 minút

Mesto Terst sa nachádza na severovýchode Talianska a pri ideálnych podmienkach ste tu autom za menej ako 6 hodín cesty bez prestávok. Najkratšia trasa vedie po diaľnici cez Rakúsko a Slovinsko. Ďalšou z možností je prechádzať cez Maďarsko, čo môže byť výhoda predovšetkým pre ľudí vyrážajúcich zo stredného či východného Slovenska.

Bibione

Odhadovaný čas cesty autom: 6 hodín 33 minút

Jedno z najnavštevovanejších talianskych letovísk je práve Bibione, ktoré sa nachádza na severe krajiny. Dostanete sa sem po diaľnici cez Rakúsko už približne za šesť a pol hodín.

Caorle

Odhadovaný čas cesty autom: 6 hodín 40 minút

Iba o niekoľko kilometrov ďalej sa nachádza toto ďalšie mimoriadne populárne talianske letovisko. Najkratšia trasa sem tentokrát vedie cez Slovinsko, ale rozdiel medzi ňou a trasou cez Rakúsko je iba pár minút.

Lido di Jesolo

Odhadovaný čas cesty autom: 6 hodín 59 minút

Ak si chcete svoj oddych na pláži spestriť napríklad výletom do Benátok, ideálnou voľbou pre vás môže byť práve toto letovisko, z ktorého sa do Benátok môžete dostať veľmi jednoducho, napríklad aj miestnou dopravou. Čo sa týka cesty autom zo Slovenska, platí tu to isté, čo v predchádzajúcom prípade a je teda iba na vás, či sa rozhodnete ísť cez Slovinsko alebo Rakúsko.

Cavallino-Treporti

Odhadovaný čas cesty autom: 7 hodín 12 minút

Kúsok ďalej na západ od letoviska Lido di Jesolo sa nachádza mesto Callino-Treporti, ležiace na výbežku polostrova. Keďže zo spomínaných je od Slovenska najďalej, zodpovedá tomu aj čas trvania cesty z nášho hlavného mesta. Napriek tomu sa 7 hodín v aute zvládnuť dá a preto je jeho návšteva prístupná aj pre Slovákov cestujúcich autom. Do letoviska sa dostanete po rakúskej diaľnici.

Slovinsko

Izola

Odhadovaný čas cesty autom: 5 hodín 39 minút

Presuňme sa do Slovinska. Oproti Taliansku alebo Chorvátsku disponuje kratšou pobrežnou časťou, napriek tomu sa do Slovinska za morom cestovať oplatí. Do mestečka Izola sa dostanete za necelých 6 hodín autom buď po Maďarskej alebo Slovinskej diaľnici.

Piran

Odhadovaný čas cesty autom: 5 hodín 53 minút

Ak túžite po dávke histórie, v meste Piran si prídete na svoje. Nachádza sa rovno vedľa Izoly a ak hľadáte aktívnejšie strávenie času na dovolenke, môžete sa autom presunúť pohodlne z jedného miesta na druhé. Alebo využiť miestnu dopravu, s ktorou jednoducho a lacno spoznáte túto časť pobrežia.

Chorvátsko

Rijeka

Odhadovaný čas cesty autom: 5 hodín 52 minút

Ak ráno nasadnete do auta, poobede sa už môžete opaľovať aj na chorvátskych plážach. Do Rijeky sa dostanete autom cez Maďarsko a zastaviť sa môžete napríklad v Záhrebe. Alebo si to sem namierte po rakúskej a slovinskej diaľnici, časovo je rozdiel v týchto dvoch trasách iba minimálny.

Pula

Odhadovaný čas cesty autom: 6 hodín 45 minút

Obľúbené mestečko Pula dýcha históriou, ktorej tu môžete načerpať do sýtosti. Nájdete tu napríklad šiesty najväčší amfiteáter na svete, ktorý je zároveň neprehliadnuteľnou dominantou mesta. Pula ponúka aj viacero pláží, takže je dobrým tipom pre ľudí, ktorí na dovolenke radi kombinujú spoznávanie s odpočinkom pri mori.

Zadar

Odhadovaný čas cesty autom: 6 hodín 56 minút

Relatívne prístupný autom zo Slovenska je aj zvyšok chorvátskeho pobrežia, kde sa nachádzajú ďalšie obľúbené turistické miesta a letoviská ako napríklad Trogir, Split, Makarská a ďalšie. Náš rebríček ukončíme Zadarom, kam sa dostanete autom buď po maďarskej diaľnici alebo cez Rakúsko a Slovinsko, no cesta sem trvá o niečo dlhšie, než do Rijeky alebo Puly, ktoré sa rozprestierajú severnejšie.