Prehovoril inštruktor, ktorý postrelil kadetku Mišku: Nechápe, ako sa mohol do zbrane dostať ostrý náboj

Už sú to takmer dva mesiace, čo inštruktor postrelil kadetku počas výcviku. K udalosti došlo v stredu (1. 3.) krátko po 16-tej v priestoroch streleckého polygónu Akadémie PZ v Bratislave. Študentku Mišku vtedy so zraneniami previezli do nemocnice.

Zranenia, ktoré Miška po streľbe utrpela, sú veľmi vážne a podľa dostupných informácií budú mať pre ňu doživotné následky. Strela jej totiž poškodila pľúca a tiež rozdrvila dvanásty hrudný stavec, ktorého úlomky následne poškodili miechu. Miška sa od vtedy nepostavila na vlastné nohy. Polícia medzičasom už inštruktora obvinila z ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. Vladimír Šeparnev teraz televízii Markíza poskytol exkluzívny rozhovor prostredníctvom svojho advokáta.

Krúžok, ktorý viedol podľa neho nebol zakázaný. Doteraz sa pýta, ako je možné, že medzi päťdesiat školných nábojov sa mohol dostať jeden ostrý, ktorý zasiahol Mišku. Svoj čin ľutuje a chce Miške pomôcť.

„Viem, že moja ľútosť jej veľmi nepomôže, ale cítim potrebu jej to povedať osobne, ako aj jej rodičom. Ja som pred nimi vinný. Neviem vrátiť čas a opraviť to, čo sa stalo. Ale vždy rád urobím pre nich všetko, čo je v mojich silách a možnostiach,“ povedal v rozhovore pre TV Markízu.

Inštruktor zároveň odmieta, že krúžok bol zakázaný. „Uvedená informácia o zákaze krúžku je nejaký omyl. Teda, nerobil som akúsi „súkromnú aktivitu“, ale bol som činný v rámci konzultačných a zdokonaľovacích učebných programov Akadémie. Vždy som konal s odobrením svojich nadriadených. V opačnom prípade by predsa vedenie Akadémie nezabezpečovalo zbrane, náboje a priestory pre účely tréningov a reprezentácie školy,“ povedal.

Hovorí, že necvičili streľbu na seba navzájom. „Je akýmsi nepochopením alebo dezinterpretáciou situácie, že išlo vlastne o streľbu na seba navzájom. Na tréningu išlo len o modelovú situáciu s imitáciou streľby pri výlučnom použití iba nábojov školy, teda ich „nevystreľujúcich“ makiet, pomocou ktorých si kadeti nacvičovali pohybové stereotypy potrebné v ich budúcom povolaní“ povedal inštruktor.

Inštruktor taktiež odmieta, že by v minulosti pracoval pre ruskú jednotku Specnaz. „Neviem, aký je zdroj tej dezinformácie. Asi niekto z vašich kolegov chcel pridať trochu konšpirácie, aby sa táto tragická udalosť stala ešte viac senzačnou. Ja som neslúžil v Specnaze ani v spravodajstve. Armádu sme mali v tej dobe všetci povinne,“ povedal. Celý rozhovor si môžete prečítať TU.

Pre incident odvolali rektorku Akadémie Policajného zboru

Prezidentka SR Zuzana Čaputová odvolala z funkcie rektorku Akadémie Policajného zboru (PZ) Luciu Kurilovskú.

Odvolanie rektorky navrhol dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) v súvislosti s kauzou postrelenej študentky.

Zamestnanci Akadémie Policajného zboru v Bratislave vyjadrili Kurilovskej plnú podporu. Prezidentku v liste požiadali o prehodnotenie dôvodu na jej odvolanie a neprijatie predloženého návrhu ministra vnútra. Rektorku podporili aj vedenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a akademický senát univerzity.