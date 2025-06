Predviedla sa v podobe, v akej ju fanúšikovia nikdy nevideli. Veronika Nízlová vymenila luxus a párty za špinavú prácu

Jedna z najznámejších slovenských dvojičiek TWIINS sa pohybuje v šoubiznise už od malička. Je teda zvyknutá na žiaru reflektorov, na tím ľudí vrátane vizážistiek, ktoré sa zakaždým postarajú o jej dokonalý výzor a výnimkou nie sú ani rôzne spolupráce s módnymi návrhármi. Aj vďaka tomu sa môže pochváliť bezchybným a upraveným vzhľadom, rovnako ako jej sestra Daniela a outfitmi, ktorými vyráža dych. Málokto by na ňu povedal, že sa vie chytiť aj špinavej práce a ešte k tomu sa tým pochváliť na sociálnej sieti.

Speváčka Veronika Nízlová je zjavne žena do koča i do voza. Ako väčšina iných žien sa rada pekne oblieka a potrpí si na dokonalý vzhľad, ktorým ohuruje na verejnosti, no nemá problém ukázať sa aj v inom svetle. Predsa len, nie je to iba o pozlátku, ktoré ponúka šoubiznis, Veronika je úplne normálna žena, ktorá sa taktiež stará o záhradu svojej starej mamy, ako ukázala na svojom Instagrame.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa vebi (@veronikatwiins)

Čím prekvapila?

Neraz dokázala aj spolu so svojou sestrou, že sa vie patrične chytiť kuchárskej varešky. Nielenže varí, ale nerobí jej problém ani práca vonku a hrabanie sa v hline. Ako píše Špuntík, dvojičky vyrastali v rodinnom dome so záhradou a zrejme preto, že sú už na to zvyknuté, rady pomôžu svojim rodičom alebo starkej v exteriéri. Najnovšie sa zhostila práce okolo domu Veronika Nízlová, ktorá sa o to podelila so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti.

Tentokrát luxus a párty vymenila za obyčajné sadenie a prácu s hlinou . „Takto ste ma ešte nevideli. „Garden style“ a starkej akože „kroksy“,“ napísala k zverejnenému videu na Instagrame, na ktorom speváčka sadí rastliny. Umelkyňa sa predviedla v obyčajnom domácom oblečení, s rukavicami a spomínanými „kroksami“ fialovej farby.

Na sociálnej sieti sa pochválila niekoľkými zábermi, ktoré zachytávajú výsledok jej práce. Dokonca venovala fanúšikom jednu radu. „Ešte rajčinky… Inak, do jamky dávam škrupinky z domácich vajíčok,“ napísala Veronika k jednej fotografii. Podľa Záhradkára sú rozdrvené škrupiny od vajíčok vhodné pri výsadbe rastlín vrátane rajčín, keďže obsahujú vysoké množstvo vápnika, ktorý podporuje zdravý rast rastlín. Zdá sa, že Veronika je rozhľadená, aj čo sa záhradkárstva týka.