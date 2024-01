Predhrievanie motora či púšťanie klímy iba v lete: Týmto mýtom veria vodiči najčastejšie, automechanici ich vyvracajú

Ak patríte do skupiny ľudí, ktorí vlastnia vodičské oprávnenie a vozidlo využívajú aj počas zimných mesiacov, určite ste sa už stretli s viacerými mýtmi, ktoré ste si prečítali na internete, prípadne vás ich „naučili“ vaši blízki. Ako informuje portál autojournal.cz, automechanici sa na ne pozreli bližšie a prichádzajú s odpoveďami.

Predhrievanie nemá zmysel, klimatizáciu nepúšťame iba v lete

Medzi tie absolútne najčastejšie spôsoby, ktoré vodiči v zime využívajú, je takzvané predhrievanie vozidla pred jazdou. Štandardne to prebieha tak, že majiteľ svoje auto naštartuje a pár minút v ňom čaká, prípadne škrabe ľad z okien. Aj keď mechanici odporúčajú pár sekúnd po naštartovaní počkať, samotné predhrievanie nemá žiadne technické opodstatnenie a navyše vám pri zbytočne naštartovanom aute hrozí aj pokuta.

Ďalším zaužívaným mýtom je púšťanie klimatizácie iba počas letných mesiacov. Automechanici to považujú za nezmysel hneď z viacerých dôvodov. „Pre správnu funkciu celého systému musí byť klimatizácia spustená aj v zime, ideálne aspoň niekoľkokrát mesačne, a to po dobu niekoľkých minút. Klimatizácia tiež pomôže k rýchlejšiemu odhmlievaniu skiel, čo sa premietne do pohodlia a bezpečnosti jazdy,“ uvádza sa na webe autojournal.cz.

Odborníci tiež varujú pred domácimi zmesami do ostrekovačov, ktoré si ľudia podľa starých receptov často vyrábajú z liehu. Takéto tekutiny nefungujú správne a údajne môžu v zime spôsobovať aj problémy, nakoľko majú tendenciu na okne zamrznúť, čím vodičovi znížia viditeľnosť. Medzi neopodstatnené zvyky patrí aj umiestňovanie pneumatík v lepšom stave na predné kolesá (ak má auto predný pohon).

Pochopiteľne, v ideálnom prípade je mať všetky 4 zimné pneumatiky v dobrom stave. Umiestňovanie lepších gúm na predné kolesá však nemá požadovaný zmysel, nakoľko podľa odborníkov zadné pneumatiky stabilizujú jazdu v zákrutách a znižujú stratu kontroly nad zadnou nápravou, nad ktorou nemá vodič priamu kontrolu cez volant.