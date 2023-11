Opití už auto nenaštartujú: Realitou čoskoro bude tzv. alkoholový zámok, nový predpis bude povinný pre tieto autá

Michael Gebhardt z nemeckého autoklubu ADAC sa vyjadril, že približne štvrtina európskych nehôd je zapríčinená alkoholom za volantom. Od júla 2024 čaká európskych motoristov viacero zmien a jednou z nich by mal byť aj takzvaný alkozámok, informuje portál TopSpeed.

Pripraviť si treba 2-tisíc eur

Ako informuje motoristický magazín, od 7. júla 2024 by malo do platnosti vstúpiť pravidlo, ktoré zaviaže výrobcov, aby každé novoprihlásené vozidlo disponovalo nainštalovaným rozhraním pre alkoholový zámok. „Rozhranie, ktoré sa teraz bude do nových áut povinne montovať, predstavuje príležitosť, ako zapojiť alkozámok do auta jednoduchšie a lacnejšie. Mimochodom, modely áut s novým typovým schválením majú toto rozhranie v EÚ už od roku 2022,“ píše TopSpeed.

Samotné zariadenie funguje na princípe akéhosi imobilizéra, ktorý nedovolí naštartovať auto človeku pod vplyvom alkoholu. Vodič musí pred jazdou do prístroja nafúkať a ak systém vyhodnotí, že je to v poriadku, môže vozidlo používať. Podľa dostupných informácií nejde o lacnú záležitosť a ak by si majiteľ chcel alkozámok do auta nainštalovať, vyšlo by ho to približne na 2-tisíc eur.

Krok s alkoholovým zámkom by mal podľa kompetentných pomôcť k bezpečnosti na cestách. Systém sa overil vo Fínsku či Švédsku, kde je využívaný najmä pri taxikároch, kamionistoch a autobusároch. V súčasnosti nie je jasné, akým spôsobom sa táto zmena dotkne Slovenska, a kedy sa jej dočkajú aj slovenskí vodiči.