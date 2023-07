Prečo musíme na letiskách vyberať z batožiny notebook či iné elektronické zariadenia? Je na to jeden dobrý dôvod

Keď na letisku prichádzame na bezpečnostnú kontrolu, mnohí z nás znervóznia. Aj keď existuje veľmi malá pravdepodobnosť, že sme si v ruksaku zabudli nabitý guľomet, zbierku granátov z 2. svetovej vojny, či kilogram kokaínu, vždy sa môže stať, že sa pracovníkovi nemusí niečo páčiť. Asi najčastejšia otázka prichádza, či máme v batožine tekutiny, kozmetiku alebo elektroniku ako je notebook alebo tablet. Ak áno, tieto elektronické zariadenia musíme vybrať.

Zmeny po neslávne známom dátume

Pred vyše 20 rokmi sa cesta lietadlom podobala ceste autobusom či vlakom. Na palubu nebol problém priniesť si ostré predmety a to nehovoriac o fľaši s vodou, ktorej ste pokojne mohli mať toľko, koľko ste uniesli. Všetko sa zmenilo 11. septembra 2001, keď práve tieto benevolentné pravidlá využili teroristi a pomocou prepašovaných zbraní sa zmocnili lietadiel, ktorými potom zaútočili na budovy Svetového obchodného centra v New Yorku, a tiež na budovu Pentagonu.

Proces kontroly na letiskách sa po týchto útokoch zmenil prakticky zo dňa na deň. Všetko, čo by sa dalo považovať za zbraň, bolo okamžite na palube zakázané, potom pribudli tiež obmedzenia na množstvo tekutín, ktoré by sa dali použiť ako súčasť improvizovaného výbušného systému, uvádza portál Science Alert.

Okrem iného sa často vyžaduje aj vyzúvanie topánok, najmä ak pri prechode detektorom pípate, ale niekedy sa zobutie vyžaduje automaticky. Zamestnanci kontroly taktiež často požadujú, aby ste vybrali laptop, tablet a káble z vašej príručnej batožiny predtým, ako ju vložíte do skenera. Prečo?

Musia lepšie vidieť

Na niektorých letiskách sa môže stať, že vyberania elektroniky od vás požadovať nebudú. Všetko záleží od toho, ako je vlastne samotné letisko vybavené. Aj letiskové skenery totiž prešli dlhú cestu. Sú to v podstate röntgenové prístroje, ktoré presvietia batožinu a obsluha vidí, čo v nej máte. Avšak batéria, rovnako aj iné komponenty v elektronických zariadeniach sú často príliš husté na to, aby cez ne lúče prístroja prešli. Ak by ste ich mali v batožine, zamestnanci by nemuseli vidieť všetko, čo v nej máte. Následne by sa vaša batožina musela kontrolovať fyzicky, čo by bolo zdĺhavé, a tiež otravné.

Existujú ale aj novšie skenery, ktoré pozerajú na batožinu z viacerých uhlov, alebo rovno používajú 3D skenery. V prípade, ak vás letisková obsluha pred kontrolou nevyzve na vybratie laptopu či iných elektronických zariadení, je pravdepodobné, že používajú už novšiu technológiu.