Môžete dostať až 1 600 eur: Ak sa vám pri cestovaní lietadlom stratí, či poškodí batožina, takto by ste mali postupovať

Stratená, respektíve poškodená batožina po cestovaní lietadlom je aj v dnešnej dobe, žiaľ, pomerne častou realitou. V rámci preventívnych opatrení pred prípadnými komplikáciami vydal rezort hospodárstva niekoľko užitočných rád, ako tomu predísť, či na akú kompenzačnú sumu má cestujúci v prípade problému nárok.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje portál Independent, v roku 2022 sa na letiskách stratilo rekordných 26 miliónov kusov batožiny. Okrem straty sa ľahko môže stať aj to, že sa vám batožina cestou poškodí. Do tejto kategórie spadajú aj cestujúci, ktorí nemusia cielene odkladať väčšiu batožinu do podpalubia lietadla, ale majú len príručnú batožinu.

Pozor na cenné predmety

Rezort hospodárstva pred niekoľkými týždňami prišiel s užitočným návodom, ktorý podrobne rieši otázku prípadnej straty či poškodenia vašej batožiny. V prvom rade ide o procesy pred samotným odovzdaním batožiny na letisku. Do podpalubia sa neodporúča „posielať“ šperky, cenné dokumenty, elektroniku či krehké predmety, ktoré ministerstvo odporúča uschovať radšej pri sebe, respektíve v príručnej batožine.

Dôležité je tiež dbať na to, že každá vaša odchádzajúca batožina je bezpečne označená štítkom s menom, adresou či telefónnym kontaktom. Vedľajším odporúčaním je aj vyhotovenie fotografie či videa, na ktorom bude vidieť, čo dávate do podpalubnej batožiny.

Čo robiť v prípade straty, alebo poškodenia batožiny

Šťastne priletíte do cieľovej destinácie a zistíte, že sa vám počas cesty poškodil obsah vášho kufra, alebo že vôbec nedorazil a v danej chvíli sa nachádza možno na úplne inom letisku. V oboch prípadoch navštívte Baggage Service Office alebo Baggage Claim, kde spíšete reklamačný protokol.

V prípade, že bude na vašej batožine viditeľné poškodenie, máte 7 dní na to, aby ste si u leteckej spoločnosti uplatnili právo na náhradu škody. Kompenzácia môže byť finančná alebo materiálna, kedy vám aerolinka pošle rovnaký kus batožiny, ktorý sa poškodil.

Ak sa batožina stratí a nenájde do 21 dní, odkedy vám mala byť vydaná, považuje sa za stratenú a vzniká vám nárok na finančnú náhradu. Letecký dopravca však od vás bude požadovať dôkaz o tom, že skutočne ide o vaše veci, čo sa najlepšie dokazuje dokladmi o kúpe.

Nárok na 1 600 eur

Maximálna suma peňazí, ktorú sú letecké spoločnosti za stratu, respektíve poškodenie vašej batožiny povinné zaplatiť, je podľa Montrealského dohovoru 1 600 eur. Pozor na to, že aerolinky často rátajú aj s amortizáciou daných vecí a nikdy nezodpovedajú za poškodenú batožinu, ktorá nie je poriadne zabalená.