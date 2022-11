Pracovať pre kráľa Karola III. môžete teraz aj vy: Buckinghamský palác hľadá záhradníka, výška platu vás možno prekvapí

Ak ste niekedy snívali o tom, aké by to bolo pracovať v priestoroch Buckinghamského paláca, teraz máte jedinečnú možnosť splniť si svoje predstavy. Kráľovská rodina totiž hľadá posilu do tímu záhradníkov, pričom uchádzať sa môže každý s aspoň základným vzdelaním v odbore.

Článok pokračuje pod videom ↓

Práca v sídle kráľa Spojeného kráľovstva je pre ľudí mimo územia Veľkej Británie mnohokrát ťažko dosiahnuteľná, keďže sa obmedzuje na národnosť potenciálnych zamestnancov. V tomto prípade to však neplatí. Ak teda máte pozitívny vzťah k rastlinám, záhrade a disponujete vzdelaním v odbore, práca kráľovského záhradníka možno čaká práve na vás, píše Metro.

Nejde však o pozíciu obyčajného pomocníka, ale o vedúceho pracovníka, respektíve pracovníčku, ktorí by sa mali nielen starať o záhradu, ale aj plánovať a vymýšľať nové inovácie. Aktuálne je táto pracovná ponuka pod veľkým tlakom, keďže kráľ Karol III. je silne spätý s flórou na pozemku Buckinghamského paláca.

Kráľovská záhrada je najväčším súkromným záhradným komplexom v Londýne, pričom je domovom 325 druhov voľne žijúcich rastlín, 30 druhov hniezdiacich vtákov a viac ako 1000 stromov, uvádza Royal Collection Trust.

Karol III. sa rozpráva s kvetmi

Aj samotný panovník v minulosti priznal, že od detstva mal budovaný vzťah k sadeniu rastlín a vlastnej zeleniny, pričom nepohrdol ani rozhovoru s kvetmi, ktoré mu mali dodávať energiu, informuje Metro. Ak si teda nádejný manažér kráľovskej záhrady stále trúfa na túto prácu, podmienky stanovené vedením paláca nie sú vôbec drastické.

Podľa ponuky je potrebná kvalifikácia k manažovaniu tímu ľudí a záhradných priestorov. Výhodou je dokonca aj diplom z botaniky. Okrem iného budete musieť byť schopní preukázať celý rad záhradníckych remeselných zručností a budete dobre vybavení na používanie širokej škály záhradných strojov vrátane rotačných strojov a veľkých kosačiek.

Pracuje sa celý týždeň

V ideálnom prípade máte znalosť so šoférovania v Británii a v rámci svojich povinností budete riadiť aj nákladné auto. Zároveň ide o rušné prostredie, takže váš skvelý time management a organizácia budú pre tím prínosom. S veľkou iniciatívou a kreatívnym okom budete tiež radi prispievať novými nápadmi na rozvoj záhrad a pozemkov, píšu v inzeráte.

Čo sa týka podmienok, pracuje sa 39 hodín týždenne od pondelka do nedele. Finančne ponúkajú budúcemu záhradníkovi necelých 46-tisíc eur ročne, čo predstavuje približne 3 800 eur na mesiac. Ak vás uplynulé riadky navnadili na novú životnú skúsenosť, čas na prihlásenie sa do konkurzu končí už 3. novembra o 23:55.