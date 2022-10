Doktor prezradil, prečo má kráľ Karol III. také mohutné prsty na rukách: Trpí bežnou poruchou

Opuchy či netradičná zmena veľkosti niektorých častí tela často signalizujú, že niečo nie je v poriadku so zdravotným stavom. Podobné pochybnosti vyvolal aj panovník Spojeného kráľovstva Karol III., ktorého prsty na rukách vyzerali v posledných týždňoch nadmerne veľké. Lekár však vysvetlil, čo túto zmenu spôsobilo a ako to môže ohroziť samotného kráľa.

S nástupom nového kráľa Karola III. sa s jeho osobou takmer neustále spájajú rôzne predikcie a špekulácie. Týkajú sa prevažne toho, či dokáže viesť kráľovstvo tak, ako jeho zosnulá matka Alžbeta II., no pochybnosti prichádzajú aj zo zdravotnej stránky.

Verejnosť znepokojili jeho opuchnuté prsty na rukách, no lekár David Reinier prostredníctvom TikToku vysvetlil, o čo ide. Kráľ Karol III. má 73 rokov a podľa predpovedí nevydrží na tróne dlhšie ako 7 rokov. Rolu v dĺžke jeho vládnutia má zohrať aj zdravotný stav, na ktorý médiá upozornili v posledných týždňoch.

Lekár opisuje, čo spôsobilo zväčšenie prstov

Na niekoľkých fotografiách je vidieť, že prsty Karola III. sú neprirodzene veľké a opuchnuté, čo si ľudia automaticky spájajú s chorobou. V prípade panovníka Spojeného kráľovstva má ísť o problémy s lymfatickým systémom a cievami.

Doktor, ktorý uverejňuje na svoj TikTok videá z medicínskeho prostredia, vysvetľuje rôzne choroby a poruchy, pričom teraz sa povenoval rukám britského monarchu. Opísal, že naše cievy sú okrem červených krviniek naplnené aj ďalšími tekutinami, ktoré sú vystavené tlaku, ktorý ich núti pohybovať sa dovnútra a von z cievy.

Malé perá sú aktuálne veľkým problémom

Dr. Reiner vysvetlil, že jav, ktorý nazývame aj hydrostatická sila, vytlačil tekutinu z krvnej cievy, zatiaľ čo onkotická sila ich vtiahla späť. Nejde však o žiaden netradičný jav. Deje sa to veľkému množstvu ľudí, no vo väčšine prípadov sa vtiahne späť len časť tekutín a zvyšok sa odplaví lymfatickým systémom späť do srdca.

Kráľovi Karolovi III. teda podľa lekára nefunguje lymfatický systém. To spôsobuje, že transudát, respektíve tekutina v cievach, sa nevracia späť, ale ostáva uviaznutá mimo cievy. Vytekanie tekutín mimo cievy teda spôsobuje opuch prstov a ich zväčšovanie, dodal vo videu.

Aj keď sa proti tejto poruche dá bojovať, opuch prstov môže v horších prípadoch signalizovať vážnejšie choroby a určite to netreba brať na ľahkú váhu. U Karola III. má ísť o riešiteľný problém, no verejnosť sa aj tak venuje skôr tomu, ako sa nový kráľ už neraz pasoval s malým perom, ktoré sa mu kvôli veľkým prstom držalo o čosi ťažšie, dodáva LAD Bible.