Počasie dnes v noci prekvapí, vráti sa zima a bude snežiť. Snehovú nádielku však môže očakávať len táto časť Slovenska

Počasie dnes v noci prekvapí. Na Slovensku sa začne ochladzovať, pričom pokles teplôt príde od severu. Sneh sa tak môže vrátiť do niektorých častí, informuje portál iMeteo.

Článok pokračuje pod videom ↓

„Chladný vzduch však práve v týchto chvíľach začína zatekať už aj nad naše územie od severu a to pomerne krásne vidieť na očakávanej hranici sneženia na nasledujúce hodiny. Do polnoci by sa vplyvom chladného vzduchu mala hranica sneženia v severných regiónoch Slovenska dostať aj do nižších polôh,“ píše portál.

„Intenzita sneženia naberie na sile predovšetkým po polnoci. Na našich horských priechodoch tak treba počítať s postupným zhoršením situácie a horské priechody môžu byť pre vozidlá nad 10 metrov opäť uzavreté. Najviac snehu by malo napadnúť v oblasti Vysokých a čiastočne Nízkych Tatier,“ píše iMeteo v predpovedi.

„V noci sa sneženie očakáva výlučne na severe krajiny, keďže zvyšok nášho územia bude stále vystavený teplému prúdeniu. Do ranných hodín by v regiónoch severného Slovenska malo napadnúť niekoľko centimetrov čerstvého snehu,“ informuje.

„Najviac nového snehu obdržia regióny ako Orava, Kysuce, či Spiš. Výška nového snehu sa môže pohybovať až okolo 5-8 cm. Vo zvyšných oblastiach severného Slovenska sa očakáva zväčša len poprašok,“ dodáva.

„Severné okresy nášho územia tak v nočných hodinách zažijú prechodný návrat zimy a obyvatelia týchto regiónov sa zobudia do zasneženého rána. Zima sa tu však zdrží len dočasne a už v priebehu dňa sa začne opäť výraznejšie otepľovať,“ uzatvára portál vo svojej predpovedi.

SHMÚ upozorňuje na vietor v nižších polohách i na horách

V niektorých okresoch severného Slovenska platí v stredu večer prvý stupeň výstrahy pred vetrom. V Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji tiež platí prvostupňová výstraha pred vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

Výstraha pred vetrom platí do 22.00 h v okresoch Kežmarok, Poprad a Tvrdošín. Na horách treba s vetrom počítať do polnoci vo väčšine Žilinského kraja a v okresoch Banská Bystrica, Brezno a Poprad. Prvostupňové a druhostupňové výstrahy pred vetrom sú v niektorých lokalitách vydané aj na štvrtok (8. 2.) večer.

Meteorológovia tiež varujú, že do štvrtka rána sa môže v Prešovskom a Žilinskom kraji tvoriť poľadovica. Výstraha prvého stupňa platí do 9.00 h v okresoch Bardejov, Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa. Rovnako v okresoch Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín a Čadca.