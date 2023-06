Po vyše 53 rokoch sa podarilo identifikovať ženu v kufri: Niekto ju uškrtil a jej telo pohodil v batožine za reštauráciou

V posledných rokoch sa vďaka moderným technológiám podarilo vyriešiť už niekoľko záhadných prípadov, ktoré zapadali prachom desaťročia. Polícia teraz slávi ďalší úspech, identifikovala ženu, ktorej telo sa našlo pohodené v kufri ešte v roku 1969.

Bola dobitá a uškrtená

Ako informuje web All That Is Interesting, na Halloween v roku 1969 polícia našla za reštauráciou s morskými plodmi pohodený kufor. Bolo v ňom uložené telo ženy, bola čiastočne oblečená a časť tela bola zabalená v igelite. Zaškrtená bola pánskou kravatou.

Polícia sa identitu ženy pokúšala zistiť desaťročia, no neúspešne. Nazývali ju preto len „Dáma z kufra“. Až vďaka modernej DNA analýze sa podarilo zistiť, že zavraždenou ženou bola 41-ročná matka piatich detí menom Sylvia June Athertonová.

Polícia informovala, že telo ženy sa našlo v príšernom stave a oblečenú mala len vrchnú časť pyžamy. Na krku mala stopy po škrtení a na hlave niekoľko rán. Jediné stopy, ktoré mala polícia v tom čase v rukách, boli výpovede tínedžerov, ktorí dvoch chlapov videli, ako kufor vyhodili z auta a odišli.

Vzhľadom na to, že tieto informácie nikam neviedli, žena bola pochovaná ako neznáma Jane Doe. V roku 2010 však prípad opäť ožil, zaujal totiž výskumníkov z floridskej univerzity. Po tom, ako tím dostal povolenie telo exhumovať, odobral vzorky DNA z kostí a zubov. Od vraždy však prešli desiatky rokov a DNA bola v takom zlom stave, že s technológiami, ktoré v tom čase boli dostupné, nebolo možné analýzu vykonať.

Prípad je stále opradený množstvom tajomstiev

O prípad zavraždenej ženy sa začali zaujímať aj médiá, no snaha nikam neviedla. Až kým sa nepodarilo objaviť vzorky kože a vlasov z pôvodnej pitvy. Laboratórium napokon kontaktovalo políciu, aby jej oznámilo, že ženou v kufri je Sylvia June Anthertonová. Polícii sa podarilo zistiť, že jedna zo Sylviiných dcér je ešte stále nažive a okamžite sa s ňou skontaktovali. V čase, keď jej matka zmizla, mala Syllen 9 rokov.

Syllen prezradila, že Sylvia odišla so svojím manželom, dvoma dospelými deťmi, s manželom jednej z dcér a s 5-ročnou dcérkou. Skupinka sa chcela presťahovať z Tucsonu do Chigaca, no cestou natrafili na problémy. Sylviin syn Garry sa napokon do Tucsonu vrátil sám. Zo záznamov sa podarilo zistiť, že Sylviin manžel Stuart zomrel v roku 1999 v Las Vegas, no nenašli sa záznamy o tom, že by bol skutočne jej manželom. Stuart taktiež nikdy na polícii nenahlásil, že jeho manželka zmizla.

Ešte bizarnejšie je to, že polícii sa nepodarilo lokalizovať zvyšné dve deti, s ktorými Sylvia odcestovala. Syllen sa pre Tampa Bay Times vyjadrila, že nikdy o „Dáme z kufra“ nepočula a netuší, čo sa s jej mamou a súrodencami stalo. Polícia tak teraz vyšetruje nielen Sylviinu vraždu, ale aj zmiznutie jej dvoch detí.