Pri vodnej nádrži sa našla svätyňa, bola tam aj fotka Maddie: Polícia sa dopustila vážnej chyby, toto spustilo nové pátranie

Nedávno sme vás informovali o tom, že polícia ukončila pátranie vo vodnej nádrži v Portugalsku. Našli v nej kusy látky, ktoré boli odovzdané na analýzu. Čo ale bolo dôvodom toho, že pátranie bolo opätovne spustené práve na tomto mieste?

Prečo polícia vodnú nádrž prehľadávala až teraz?

Britský manželský pár Mail Online prezradil, že len sedem mesiacov po zmiznutí Madeleine McCannovej zbadal v rezervoári, ktorý prehľadávala polícia, bizarnú „svätyňu“ vyrobenú na jej pamiatku.

Manželia na dôchodku, ktorí si želali byť menovaní len ako Ralf a Ann, boli takí znepokojení tým, čo videli, že urobili fotografie a poslali ich portugalským detektívom v domnení, že nález je dôležitý, ale prekvapivo sa im nikdy nikto neozval.

Provizórny pamätník pozostával z balvanov v tvare šípky smerujúcej k miestu, ktoré minulý týždeň rozkopala polícia, bol zaťažený veľkým kameňom a bola na ňom kytica kvetov a fotografia unesenej Madeleine.

Pred tromi rokmi, keď nemecká polícia identifikovala ako hlavného podozrivého 45-ročného Christiana Bruecknera, manželia kontaktovali detektívov po tom, ako videli výzvu, aby sa im ozval ktokoľvek, kto bol na dovolenke v Algarve, keď Maddie v máji 2007 zmizla. Tentoraz nemecká polícia reagovala v priebehu niekoľkých hodín a dvojicu vypočúvala cez telefón niekoľko hodín.

Zvláštny nález

Vynára sa otázka, či práve ich výpovede podnietili nemecké orgány, aby požiadali o prehliadku odľahlého piknikového kempu na okraji vodnej nádrže pri Silves, ktorý Brueckner zlovestne nazýval svojím „malým rajom“.

Ralf tvrdí, že bol vonku so svojou v tom čase 16-ročnou dcérou a so psom, keď miesto pri nádrži objavili. Stalo sa tak v decembri v roku 2007, teda len niekoľko mesiacov po zmiznutí malej Maddie. Jeho dcéra bežala napred, náhle však začala na otca kričať, aby rýchlo pribehol, lebo si myslela, že na mieste, ktoré objavila, musel niekto zomrieť.

„Keď sme zišli dolu, všimli sme si rad kameňov tiahnucich sa do vody a na poslednom z nich bola kytica čerstvých bielych ľalií. Vyšli sme von, pozreli sme sa a na kameni, kde boli kvety, bola Madeleinina fotografia. Nebol tam žiadny odkaz, ani nič iné a bolo to všetko veľmi zvláštne,“ vyjadril sa pre Mail Online Ralf.

Prečo portugalská polícia nekonala?

Manželia dodávajú, že keď sa na miesto vrátili o dva dni neskôr, svätyňa tam už nebola. Ralf a Ann na nález pozabudli po tom, čo ich portugalská polícia nekontaktovala. No keď uvideli v televízii posun v prípade, okamžite reagovali. Nemecká polícia chcela vedieť všetky detaily, na ktoré si manželia dokázali spomenúť.

Nádrž bola prvýkrát prehľadá 6 mesiacov po tom, ako polícia dvojicu vyspovedala, avšak až na žiadosť právnika Marcosa Aragaoa Corriea, ktorý financoval dve prehliadky nádrže spolu so španielskou detektívnou agentúrou Metodo 3, ktorú si najala rodina McCannovcov. Pri jeho pátraní sa našlo vrece so zvieracími kosťami a detská ponožka. Ale úplná policajná prehliadka sa nikdy neuskutočnila, až do minulého týždňa.