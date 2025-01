Po psychológoch aj učitelia: Viac ako 650 pedagógov podpísalo otvorený list Ficovi, obávajú sa o demokraciu aj bezpečnosť

V posledných dňoch sa na Slovensku k súčasnej situácii v Slovenskej vláde vyjadrujú nielen psychiatri a psychológovia, ale najnovšie aj pedagógovia, ktorí hromadne vyjadrujú svoje znepokojenie nad aktuálnym smerovaním krajiny. Viac ako 650 učiteľov a odborníkov z oblasti vzdelávania podpísalo otvorený list, v ktorom kritizujú súčasnú politickú situáciu a jej negatívny dosah na školstvo.

Článok pokračuje pod videom ↓

Minulý týždeň vyzvali slovenskí psychológovia a psychiatri v otvorenom liste premiéra Roberta Fica, aby zvážil odchod z politiky. Ako sme informovali v článku, Ficovi odkázali, že šíri konšpirácie a polarizuje spoločnosť. Premiér krátko nato poslal signatárom výzvy tvrdý odkaz, v ktorom hovoril o zneužívaní ich profesie na politické ciele.

Štát sa nezaoberá kľúčovými problémami

Ani Ficov tvrdý odkaz však neodradil slovenských pedagógov, aby taktiež vyjadrili svoje znepokojenie. Viac ako 650 pedagogických a odborných zamestnancov vrátane učiteľov, vychovávateľov a ďalších odborníkov podpísalo otvorený list adresovaný vláde SR. Signatári v ňom vyjadrujú hlboké znepokojenie nad súčasnou politickou a spoločenskou situáciou na Slovensku, ktorá má negatívne vplyvy nielen na kvalitu vzdelávania, ale aj na duševné zdravie žiakov a učiteľov, či na celkovú atmosféru v školách.

Autori listu kritizujú nedostatok systémových riešení zo strany štátu, ktorý sa podľa nich nezaoberá kľúčovými problémami, ako sú duševné zdravie detí, či podpora vzdelávacích inštitúcií. List tiež upozorňuje na slovné útoky a očierňovanie mimovládnych organizácií, ktoré často suplujú štát pri podpore škôl, učiteľov a najzraniteľnejších skupín detí.

„Je čas si uvedomiť, že neustále šírenie strachu a nenávisti, ktoré polarizuje spoločnosť, má ničivý vplyv na to najdôležitejšie, čo máme – na naše deti a mladých ľudí,“ zdôrazňujú pedagógovia. Signatári otvoreného listu vyzývajú vládu na návrat k vecnej a slušnej politickej diskusii, ukončenie neopodstatnených útokov na odborníkov a mimovládne organizácie a prijatie konkrétnych opatrení na zlepšenie situácie v školstve.

Obávajú sa ohrozenia demokracie

„V civilizovanej spoločnosti je normou, že školstvo je jednou zo štátnych priorít. Bohužiaľ, na Slovensku to takto nie je už ani vo verbálnej rovine,“ konštatujú. Pedagogickí a odborní zamestnanci vyjadrujú vážne obavy z ohrozenia demokracie na Slovensku. „Vláda opakovane prekračuje hrubé čiary a tento neprípustný spôsob vládnutia zo dňa na deň eskaluje. Sme slobodná európska krajina a takou aj chceme ostať,“ píše sa v otvorenom liste. Pedagogickí a odborní zamestnanci sú znepokojení štýlom krčmovej politiky, ktorý sa u nás udomácnil.

„Uráža nás, že sa tu zakorenil zvyk riešiť aj odborné témy skratkami, ktoré patria skôr do pohostinských zariadení ako do priestorov vládnych kancelárií či pléna Národnej rady SR. Pravdu má ten, kto najviac kričí, búcha do stola a iným najviac „naloží“. Predstavte si, že by sa takto správali deti v škole. Takto nemôže a nedokáže fungovať ani trieda, nieto ešte štát,“ adresovali vláde.

Školy už nie sú bezpečným miestom

Podľa pedagógov a odborníkov v školstve je šokujúce, že školy už prestali byť bezpečným miestom, kde by sa učiteľky a učitelia mohli bez obáv venovať deťom a mladým ľuďom. Aj tragická udalosť v Spišskej Starej Vsi opäť pripomenula vážne systémové nedostatky, s ktorými zamestnanci v školstve už dlhodobo zápasia. Stav duševného zdravia detí sa dramaticky zhoršuje. Pomoc deťom, účastníkom krízových situácií a pozostalým po obetiach poskytujú aj mimovládne organizácie.

„Preto sme rozhorčení, že mimovládne organizácie, ktoré vo veľkej miere suplujú štát nielen v problematike duševného zdravia, pri sociálnych témach, ale aj v podpore a rozvoji vzdelávania na Slovensku, sú očierňované a neprávom obviňované z protištátneho konania. Sú to aj ľudia z týchto organizácií, ktorí sa často venujú tým najslabším a najzraniteľnejším na školách i mimo nich,“ upozornili učitelia a dodali, že je hanebné robiť z nich terče na základe vyfabrikovaných obvinení s cieľom dosiahnuť svoje politické ciele.

Pod otvorený list sa podpísali odborníci z celého Slovenska vrátane pedagógov, školských psychológov, sociálnych pedagógov či školských špeciálnych pedagógov. Súhlas s obsahom otvoreného listu môže vyjadriť aj verejnosť online podpisom. Iniciátormi listu sú Anna Jančová, učiteľka na gymnáziu v Považskej Bystrici a Peter Farárik z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. „Sme tu doma a chceme, aby to tak ostalo aj naďalej,“ uzatvárajú signatári listu.