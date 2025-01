Po obrovskom nadšení prišlo ešte väčšie sklamanie. Diváci Bez servítky toho majú dosť, nešetria kritikou

Ak pozorne sledujete reláciu Bez servítky, mohli ste si všimnúť, že keď ide o súťažiacich, televízia strieda dva druhy týždňov – buď proti sebe nasadí profesionálov, alebo súťažiacich, ktorí už v šou raz (alebo niekedy aj viackrát) boli. Občas dokonca dôjde aj ku kombinácii, no ľudia na ňu nie vždy reagujú práve najlepšie.

Výnimkou bol minulý týždeň, v ktorom súťažili aj Richard Sulík a Adriana Kneissl, predtým Poláková. Za ich stolom pritom nechýbal ani Adam, ktorý už v minulosti v Bez servítky súťažil a tak diváci vedeli, čo od neho čakať. Ani teraz pritom nesklamal, čo sa odrazilo na komentároch po jeho súťažnom dni. Celkovo bol tento týždeň na základe reakcií divákov viac než úspešný, no keď zbadali, čo bude nasledovať po ňom, nešetrili kritikou.

Vracia sa špekáčikový kráľ

Túto sériu sa do šou vrátilo už viacero ľudí. Napríklad v nej stihla účinkovať už aj Nora Kabrheľová. Rok 2025 zas odštartovala pätica profesionálov, kde nechýbali kuchári ani mäsiarka a minulý týždeň zas súťažil známy politik. Teraz sa do šou vrátil špekáčikový kráľ.

Filip sa do histórie tejto šou zapísal nielen vďaka jedlu, ktoré sa rozhodol podávať a ktoré rozhodne nebolo hodné sto eur, ale tiež tým, že si zaň vyslúžil nula bodov. Ani to mu však nezabráni v tom, aby ho po troch rokoch skúsil naservírovať znova. Jeho súperi ho pritom na prvý pohľad spoznali, a tak vedia, na čo sa majú tešiť.

Kto sa však neteší, sú diváci. Tým totiž nie je po chuti to, že sa Filip vrátil do tejto šou a vyjadrili svoje protesty v komentároch. „No zbohom, krivák sa vrátil… Akože toto fakt Jojka potrebuje? Normálnych na castingu nezoberú a toto indivíduum je tu,“ nechápavo krútil hlavou divák. „To sa dalo čakať, vždy po nejakom normálnom týždni, keď sa to dá pozerať, pokazia to zasa takým dementným obsadením,“ skonštatovala diváčka.

„To nemyslia vážne… tohto debilka chce niekto vidieť… preboha, to nie,“ zhrozila sa druhá. Tretia zas odkázala: „Ďakujem za upútavku. Tento týždeň vynechám.“

„Dopozerané tento týždeň a to ešte ani nezačal…“ pridala sa štvrtá a zvyšné komentáre sa niesli v podobnom duchu. V mori kritiky sa však našla aj presne opačná reakcia, keďže jedna diváčka napísala: „Ďakujem za upútavku! Tento týždeň si to pozriem iba kvôli Filipovi!“