Babička prekročila hranice a ľudia teraz radia jej neveste, aby ju odstrihla zo života vnučky. Neuveríte, čo urobila

Udržať si vzťah so svokrou je niekedy doslova alchýmia. Často sa stáva, že to škrípe z jednej alebo z druhej strany, pričom jedným z najčastejších dôvodov hádok bývajú deti. Na internete sa čoraz viac objavujú príbehy starých rodičov, svokrovcov, ktorí sa sem-tam zvyknú zvláštne správať k vnúčatám – deťom svojej nevesty. Jedna žena by o tom vedela rozprávať.

Mama Julia Cheva sa podelila s ostatnými na TikToku, čo spravila jej svokra. Ide o niečo, čo by jej nenapadlo ani v tom najhoršom sne, túto situáciu si preto nemohla nechať len pre seba. „Potrebujem vašu pomoc, toto je smiešne,“ napísala zhrozená žena, ako uviedol portál New York Post.

Šok po vynesení smetí

Na sociálnej sieti zverejnila zábery svojho rozkošného malého dievčatka a dodala: „Moja svokra povedala, že musíme ostrihať vlasy mojej dcéry, lebo sú príliš jemné a nevyzerajú dobre s vrkočmi. Dnes som išla vyniesť smeti a hádajte, čo sa stalo?“ Nasledujú zábery batoľaťa, ako sedí vo vysokej stoličke. Avšak už s čerstvo ostrihanými vlasmi. Vtedy by sa každej mame takmer zastavil dych.



„Ostrihala jej ofinu. Len sa pozrite, aké je to nerovnomerné. Čo môžem spraviť, aby to vyzeralo lepšie?“ Rozzúrená žena zároveň doplnila: „Povedala som manželovi, že toto je posledná kvapka. Opäť prekročila hranice.“ V následnom videu Julia vysvetlila, že svokra s nimi žije v domácnosti a sú s ňou problémy. „Nedá sa jej veriť,“ uviedla.

Nahnevalo to aj ostatných