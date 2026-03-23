Platia mimoriadne opatrenia, týkajú sa slintačky a krívačky. Slovákov môžu na letiskách čakať aj kontroly

Jakub Baláž
TASR
Opatrenia by mali platiť v závislosti od vývoja nákazovej situácie – približne jeden až dva mesiace.

Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR vydáva v súvislosti s vysokonákazlivým vírusovým ochorením slintačky a krívačky (SLaK) nové mimoriadne núdzové opatrenia platné od 23. marca 2026 na území štátu. Ide o reakciu na výskyt SLaK na Cypre a gréckom ostrove Lesbos. 

Informovala o tom Michaela Matušková z Kancelárie ústredného riaditeľa ŠVPS. Opatrenia budú podľa nej platiť v závislosti od vývoja nákazovej situácie, predpoklad ŠVPS je jeden až dva mesiace. V snahe minimalizovať možné riziko zavlečenia tejto nákazy turistami na územie Slovenskej republiky platí podľa nej zákaz dovozu neopracovaných produktov živočíšneho pôvodu v osobnej batožine zo spomenutých destinácií.

Spresnila, že zákaz sa vzťahuje na čerstvé mäso, mäsové výrobky, mlieko, mliečne výrobky, kolostrum (mledzivo), výrobky z kolostra, zložené výrobky a vedľajšie živočíšne produkty z hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz vrátane farmovej zveri.

Nové opatrenia na letiskách

Poznamenala, že zákaz sa nevzťahuje na malé množstvo sušeného mlieka pre dojčatá, potraviny na osobitné lekárske účely, tepelne ošetrené potraviny živočíšneho pôvodu zabalené v neporušenom balení, ako napríklad tradičný polotvrdý syr halloumi.

Upozornila, že na štyroch slovenských letiskách – letisko Bratislava, letisko Košice, letisko Piešťany a letisko Poprad-Tatry budú v príletových halách zabezpečené dezinfekčné rohože s účinným dezinfekčným prostriedkom proti slintačke a krívačke. Z praktického pohľadu, v súčasnom období príletov z týchto destinácií, ide o dva, maximálne tri prílety v týždni.



Zdôraznila, že cestujúci prichádzajúci z Cypru alebo gréckeho ostrova Lesbos budú v prípade držby tepelne nespracovaných živočíšnych produktov povinní odovzdať tieto produkty do určených nádob v príletovej hale letiska. Cestujúci môžu byť rovnako podrobení kontrole osobnej batožiny zo strany príslušníkov Finančnej správy SR a v prípade nájdenia takýto tovar bezodkladne odovzdať. Produkty budú následne bezpečne likvidované v kafilérii.

Ochorenie sa rozšírilo do viacerých regiónov

Prevádzkovatelia medzinárodných letísk sú podľa Matuškovej povinní o mimoriadnych núdzových opatreniach informovať cestujúcich na viacerých viditeľných miestach letiska a rovnako bezodkladne informovať aj letecké spoločnosti.

Pripomenula, že Cyprus oznámil výskyt SLaK v chove prežúvavcov 20. februára 2026 v regióne Larnaka. Ochorenie sa rozšírilo do viacerých chovov v tomto regióne, aj v regióne Nikózia. Aktuálne je v krajine 44 ohnísk. Dňa 16. marca oznámilo Grécko výskyt slintačky a krívačky na ostrove Lesbos.

Maďari chceli, aby Lavrov pomohol Pellegrinimu. V prepise uniknutého rozhovoru sa spomína aj Dankova SNS

