Petr Pavel sa stal novým českým prezidentom. Na Pražskom hrade zložil prezidentský sľub

Sľub zložil do rúk predsedu Senátu Parlamentu ČR Miloša Vystrčila a stal sa tak v poradí štvrtým prezidentom samostatnej Českej republiky. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe.

Sľub zložil pred 800 ľudmi

V úvode schôdze prehovorila predsedníčka dolnej komory parlamentu Markéta Pekarová Adamová. Na jej výzvu pristúpili k stolu na pódiu Pavel a Vystrčil. Pavel potom s rukou položenou na výtlačku Ústavy ČR vyslovil prezidentský sľub.

„Sľubujem vernosť Českej republike. Sľubujem, že budem zachovávať jej ústavu a zákony. Sľubujem na svoju česť, že svoj úrad budem zastávať v záujme všetkého ľudu a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia,“ vyhlásil pred približne 800 ľuďmi v sále. Svoje slová potvrdil podaním ruky Vystrčilovi. Potom pri stole podpísal listinu s textom sľubu. Jeho podobu spolu s originálnymi doskami z mosadze a duralu vytvorili mladí českí umelci – typografka Petra Dočekalová a dizajnér Karel Matějka. Špeciálne pero na túto príležitosť vyrobil Marek Najvar.

Týmto okamihom sa Pavel stal novým českým prezidentom. Počas štátnej hymny bola na Pražskom hrade opätovne vztýčená prezidentská štandarda a z Petřína vojaci odpálili 21 delových sálv.

Odsúdil manipuláciu a šírenie strachu

Nový český prezident Petr Pavel chce do najvyššej ústavnej funkcie v krajine priniesť dôstojnosť, rešpekt, slušnosť a ďalšie hodnoty, ktoré podľa neho v posledných rokoch zjavne strácali na dôležitosti. Vo svojom inauguračnom prejave vo štvrtok ďalej vyhlásil, že aj v českej politike sa často presadzovali populisti, ktorých úspech sa opieral o manipulácie a šírenie strachu, pričom on na to nikdy nepristúpi.