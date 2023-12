Peter Pellegrini prezradil, kedy oznámi, či bude kandidovať za prezidenta

Predseda parlamentu a koaličného Hlasu-SD Peter Pellegrini oznámi definitívne rozhodnutie o svojej kandidatúre za prezidenta po Novom roku. Termín volieb podľa neho stále nie je ustálený. Mohol by byť na prelome marca a apríla. Deklaroval, že voľby vypíše tak, aby nebola volebná účasť v prvom ani druhom kole ovplyvnená napríklad termínom prázdnin v jednotlivých krajoch. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

„Ešte som sa definitívne nerozhodol,“ povedal Pellegrini o svojej prezidentskej kandidatúre. Ak by šiel kandidovať, chcel by byť nominantom strany Hlas-SD, potom bude hľadať ďalšiu podporu. Zároveň poďakoval za slová o podpore predsedovi vlády a Smeru-SD Robertovi Ficovi. Chce sa uchádzať aj o dôveru SNS, akékoľvek rozhodnutie však bude rešpektovať. O budúcnosť Hlasu-SD sa Pellegrini nebojí. Strana sa podľa neho neplánuje s nikým spájať ani sa vrátiť do Smeru.

V rámci avizovaných zmien v trestných kódexoch Pellegrini neeviduje, že by malo prísť k zmene postavenia alebo fungovania Špecializovaného trestného súdu. Prípadné vypustenie špeciálnej prokuratúry mu neprekáža.

„Pre mňa nie je žiaden problém, ak sa nájde spôsob, že sa po 30 rokoch v našom právnom systéme Úrad špeciálnej prokuratúry nebude vyskytovať, pretože to nepovažujem za nič dôležité a vážne, pokiaľ generálny prokurátor ako hlavný, ktorý bdie nad spravodlivosťou, bude garantovať, že to zvládnu aj bez tohto orgánu,“ skonštatoval. Aktuálny generálny prokurátor Maroš Žilinka má jeho dôveru.

Eštok má Pellegriniho dôveru a podporu

Deklaroval, že všetky vyšetrovania budú ďalej pokračovať. „Keď všetko bude v rámci generálnej prokuratúry, tak to môže byť efektívnejšie,“ myslí si. Paragrafové znenie navrhovaných zmien ešte nevidel. Úpravy v trestnom práve majú podľa neho priblížiť Slovensko k západnej Európe a civilizovaným krajinám. Ocenil, že členovia vlády dopredu konzultovali zmeny aj s príslušným eurokomisárom.

Dohoda na úpravách v zákone o ochrane oznamovateľov podľa Pellegriniho ešte nie je. Podporuje podstatu zákona, treba však podľa neho spresniť, pre koho a za akých okolností je ochrana určená.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) má Pellegriniho dôveru a podporu.

Šéf parlamentu od januára avizuje v Národnej rade SR novú smernicu pre médiá, ktorá má vzniknúť v spoluprácu s novinármi. Vylúčil však, že by malo ísť o atak na médiá.