Peniaze nájdené na zemi či lavičke vás môžu dostať do problémov: Hrozí vám trest, takto by ste mali postupovať

Azda každý z nás sa už dostal do situácie, kedy na chodníku, v obchode či na lavičke našiel nejaké peniaze. Iste, vo väčšine prípadov zrejme išlo o mince, no niektorí šťastlivci takpovediac „zakopnú“ aj o vyššie sumy. Takýto nález síce poteší, no môže vás dostať aj do väčších problémov.

Peniaze sa musíte pokúsiť vrátiť

Väčšine ľudí je zrejmé, že ak objavia hotovosť v bankomate či väčší obnos peňazí v obálke, na zemi alebo kdekoľvek inde, musia tento nález hlásiť. „V prípade nájdených peňazí v bankomate je nálezca povinný bezodkladne kontaktovať spoločnosť, ktorá je správcom bankomatu, resp. môže kontaktovať aj telefonickú službu banky, ktorej bankomat patrí,“ vysvetľuje pre interez Denisa Bárdyová z Odboru komunikácie a prevencie polície SR.

To isté platí aj o hotovosti mimo bankomatu. „V takýchto prípadoch odporúčame obrátiť sa na políciu a kontaktovať najbližšie oddelenie Policajného zboru. Ak polícia preverovaním zistí, že žiaden nálezca na niektoré oddelenie nájdené peniaze neodovzdal, občan má možnosť v prípade podozrenia z trestného činu podať trestné oznámenie,“ priblížila hovorkyňa. Podľa slovenských zákonov vám trestné stíhanie môže privodiť suma vyššia ako 266 eur.

To však neznamená, že nižšie sumy ste oprávnení si nechať. Dokonca, ak by sme mali problematiku globalizovať, platí to aj o minciach. Za tie vás s najväčšou pravdepodobnosťou nikto žalovať nebude, no aj kvôli menším sumám môžete mať zbytočné problémy, čo si mnoho ľudí neuvedomuje a verí mýtu, že pokiaľ ide o nižšiu sumu, nič sa im nemôže stať. Ak už teda akúkoľvek hotovosť nájdete, mali by ste vyvinúť snahu o jej vrátenie majiteľovi.

„V prípade, že si nálezca finančnú hotovosť prisvojí, v závislosti od výšky sumy sa dopustí trestného činu zatajenia veci, prípadne priestupku proti majetku,“ upresnila Denisa Bárdyová pre interez.

Máte nárok na nálezné

Okrem toho, nálezca má nárok na nálezné, uvádza portál Trend. To by malo fixne predstavovať 10 % z nájdenej sumy a nepodlieha žiadnej stanovenej škále. „Okrem toho má nálezca právo na refundáciu hotových výdavkov: napríklad výdavkov súvisiacich so zachovaním veci, dopravou a úschovou,“ píše Trend. Ak sa však rozhodnete nález neohlásiť a hotovosť si prisvojíte, strácate nárok na nálezné a ako bonus vás čakajú opletačky so zákonom. A, pozor, problém môžete mať aj v prípade, keď nájdenú hotovosť úmyselne ponecháte osudu a nevezmete ju na príslušné oddelenie.