Boris Kollár sa pochválil novým vzhľadom. Pol roka po transplantácii hrdo ukazuje nové vlasy

Bývalý predseda NR SR pred pol rokom podstúpil zákrok, na výsledky ktorého čakali nielen jeho najbližší. Teraz to vyzerá tak, že sa chváli prvou viditeľnou zmenou svojho imidžu.

Ako sme vás informovali v článku, politik a podnikateľ Boris Kollár sa pred niekoľkými mesiacmi odhodlal na zmenu. Dlho vraj nad transplantáciou vlasov premýšľal, no nakoniec ho k tomu postrčila jeho partnerka Laura, ktorá celý tento zákrok vybavila a jemu už len ostávalo podstúpiť ho. Prešlo pol roka od zákroku a Kollár sa už má čím pochváliť.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Boris Kollar (@kollarboris)

Prvé známky úspechu

Pre svoju túžbu po vlasoch nakoniec odišiel až do Turecka a ako sa vtedy vyjadril, na zákrok sa tešil. Prvé fotografie po zákroku zdieľal na sociálnych sieťach už po pár dňoch a bolo vidieť, že sa mu na hlave naozaj niečo deje. A hoci to vyzeralo tak, že on je spokojný, ľudia sa mu v komentároch vysmievali.

Prešli však mesiace a je vidieť, že dôvod na smiech už nemajú. Najnovšie fotografie na jeho profile totiž ukazujú, že transplantácia vlasov bola úspešná a týmto tempom sa bude musieť čoskoro nechať ostrihať.