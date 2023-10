Klientov tejto slovenskej banky čaká veľká zmena, budú si musieť zvyknúť na novú aplikáciu. Tú pôvodnú čaká zrušenie

Zmena zaužívaných zvykov a prechod na nový typ aplikácie čoskoro čaká klientov VÚB banky, ktorá patrí medzi najväčšie banky pôsobiace na domácom trhu. Súčasný internetbanking nahradí riešenie, ktoré v rámci skupiny Intesa Sanpaolo používajú ľudia už v 7 iných krajinách. O zmene informuje portál Živé.sk.

Stará aplikácia sa zruší

Ako vyplýva z článku, materská skupina uvažovala nad tým, že zaužívaný a dobre hodnotený slovenský model by mohla zaviesť aj do bánk v ďalších krajinách, no napokon zvíťazil chorvátsky model. „Náklady na vyššie zabezpečenie výrazne rastú a udržiavanie aplikácie len pre jeden trh by bolo finančne veľmi náročné,“ objasnil pre Živé jeden z dôvodov riaditeľ odboru Multichannel a CRM vo VÚB Marek Ilčin.

Nová aplikácia je momentálne v testovacej fáze a od septembra ju používa približne 3-tisíc zamestnancov banky, pričom už v najbližších týždňoch si ju vyskúša aj prvá tisícka klientov. „Tí ju budú môcť využívať a testovať. Vyberie ich samotná inštitúcia, ktorá vyhodnotí to, či sú potrebné funkcie súčasťou novej aplikácie,“ uvádza banka. V priebehu roka 2024 by mala aplikácia dostať všetky funkcie vrátane hypoték či investícií.

Na inštaláciu by mala byť appka pripravená už budúci mesiac a klienti budú môcť využívať starú aj novú verziu súčasne. Zástupca VÚB priznal, že novinka zatiaľ nebude lákať na žiadne špeciálne benefity a prvá masívna migrácia klientov by mohla nastať už začiatkom budúceho roka. Už teraz je zrejmé, že starú aplikáciu čaká zrušenie, no fungovať by mala minimálne ešte celý rok 2024.