Stop luxusným autám politikov: SaS chce nastaviť limity na služobné limuzíny. Strana ukázala, kde sa má naozaj šetriť

Reprofoto: Facebook/Sloboda a Solidarita

Nina Malovcová
TASR
Po Progresívnom Slovensku prišla s plánom aj Sloboda a Solidarita.

Súčasná vláda celé ozdravovanie verejných financií preniesla na bežných ľudí a jej nominanti si žijú nad pomery. Pri konsolidácii by pritom mala šetriť hlavne na sebe a zároveň podporovať, nie dusiť ekonomiku.

Vyhlásili to v pondelok predstavitelia opozičnej SaS s tým, že v Národnej rade (NR) SR navrhujú viaceré vhodné opatrenia, ktoré by mohla podporiť aj vládna koalícia. Jedným z nich je zákonom limitovať maximálnu cenu na nákup služobných áut pre vrcholných predstaviteľov štátu.

Návrh na limity pre služobné autá

„Prezident, maximálna suma limuzíny, ktorú by si mohol kúpiť, je 90 000 eur. Predseda vlády maximálne 60 000 eur, členovia vlády, vrátane podpredsedov 48 000 eur a pre ďalšie funkcie môj návrh prináša od 22 000 do 40 000 eur podľa postavenia jednotlivých štátnych úradníkov,“ priblížil podpredseda liberálov a poslanec NR SR Marián Viskupič s tým, že ekologické vozidlá by mali limity vyššie o 30 %.

Ďalším návrhom SaS na šetrenie je zrušenie okresných úradov tretieho typu. Tých je 23, majú len obmedzené právomoci a ukázali sa ako neefektívne a finančne náročné, upozornil poslanec liberálov Ondrej Dostál.

SaS navrhuje aj daňové zmeny

„Takto by sa ušetrili prevádzkové aj mzdové náklady a občania by pritom neprišli o základné služby – tie by naďalej poskytovali vysunuté pracoviská plnohodnotných okresných úradov. Ide o jednoduchý krok, ktorý môže priniesť reálne úspory vo výške 10 miliónov eur ročne bez dosahu na dostupnosť služieb,“ priblížil.

Slovenskej ekonomike by podľa Viskupiča pomohlo aj úplné zrušenie transakčnej dane a opätovné zavedenie rovnej 19 % dane z príjmu, čo SaS rovnako navrhuje. „Toto je tiež konsolidačné opatrenie, pretože to jednoducho umožní našej ekonomike, aby mala vyššiu aktivitu, aby sme boli konkurencieschopnejší, aby fungovala ekonomika. Bez toho nebude žiadna konsolidácia,“ podčiarkol opozičný poslanec.

Vládnu novelu ústavy nepodporia

Poslanci Národnej rady (NR) SR za opozičnú SaS trvajú na svojom postoji, že nepodporia novelu Ústavy SR z dielne vlády. Uviedla to v pondelok poslankyňa Mária Kolíková (SaS).

„Táto zmena ústavy ide proti všetkému, na čom stojí naša strana. Na kľúčových hodnotách, na právnom štáte, na tom, že miesto pre Slovensko je Európa,“ uviedla Kolíková. Návrh novely ide podľa nej proti slobode, rovnosti, dôstojnosti človeka a proti tomu, že Slovensko patrí do Európy. „V žiadnom prípade nepodporíme takúto zmenu ústavy,“ zdôraznila.

Dve pohlavia aj rovnosť medzi mužom a ženou

Vládna novela ústavy prešla do druhého čítania na jar. V druhom čítaní sa malo o nej hlasovať pred letnou prestávkou, napokon by definitívne hlasovanie malo prísť na rad na septembrovej schôdzi. Do ústavy sa majú podľa návrhu zakotviť dve pohlavia – muž a žena. Pribudnúť má tiež zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu.

Ústavný zákon má upraviť i adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Úpravou sa má zároveň dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. KDH už prišlo so svojou novelou ústavy, v prvom čítaní však nezískala dostatok hlasov.

