Patrí medzi najlepšie lyžiarske strediská v Rakúsku: Luxusnú lyžovačku si tu užijete už za príjemných 34 eur

Blížia sa vytúžené jarné prázdniny, počas ktorých sa mnohí vyberajú na lyžovačku. Aj keď je momentálne snehu pomenej, lyžiarske stredisko Sankt Anton je stále ako vystrihnuté z rozprávky.

Lyžovačku v tomto stredisku si nesmiete nechať ujsť

Ak by ste si mali vybrať len jedno rakúske lyžiarske stredisko, jednoznačne by to malo byť práve stredisko Sankt Anton. Patrí medzi tie najväčšie, ale aj najlepšie. Podľa webu The Times si ho zamilujú najmä pokročilí lyžiari, no na svoje si tu príde každý. Lyžiari, ktorí sa chcú zdokonaliť a pridať medzi tých najlepších, sa môžu prihlásiť na lekcie v jednej z miestnych lyžiarskych škôl.

Stredisko je ale známe aj tým, že to tu jednoducho žije a milovníci zábavy a večierkov sa tu nudiť nebudú. Miestne podniky vo vás zanechajú rovnako dobrý dojem, ako zjazdovky. Ak sa o situácii na svahu chcete presvedčiť na vlastné oči, pozrieť sa môžete cez dostupné webkamery. Skontrolovať vopred si môžete aj to, ako dlho tu budete čakať na kúpu lístka či v reštaurácii. Práve teraz nie sú žiadne čakacie doby, na dlhé rady môžete zabudnúť.

Ľahko sa sem dostanete vlakom

Cena skipasu, samozrejme, závisí od sezóny. V súčasnosti si tu ale môžete zalyžovať už za 34 eur na dospelú osobu. Ak sa tu rozhodnete ubytovať, na 3 dni vás to vyjde na približne 395 eur. Autom sa z Bratislavy do Sankt Anton am Arlbergu dostanete za menej ako 7 hodín.

Lokalita je ale známa aj tým, že sa sem veľmi pohodlne dokážete prepraviť aj vlakom. Ak napríklad cestujete z Bratislavy, nastúpite na vlak krátko pred pol treťou poobede a s jedným prestupom vo Viedni ste tam už pred deviatou večer.