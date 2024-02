Luxusný vlak putujúci cez púšť poskytne jedinečný zážitok: Saudská Arábia prichádza s novinkou, aká sa len tak nevidí

Štátna železničná spoločnosť Saudi Arabia Railways (SAR) nedávno uzavrela dohodu s talianskou spoločnosťou Arsenale Group v hodnote 53,33 milióna dolárov (takmer 50 miliónov eur). Jej cieľom je spustiť prvý luxusný vlak putujúci cez púšť v kráľovstve Blízkeho východu.

Saudská Arábia chce prilákať turistov

Ako informuje CNN, Saudská Arábia oficiálne otvorila svoje brány zahraničným turistom v historickom okamihu v roku 2019 (zaviedla vízový režim pre 49 krajín a uvoľnila prísne pravidlá obliekania pre ženy). Odvtedy sa snaží prilákať návštevníkov najrôznejšími spôsobmi.

V posledných rokoch krajina uskutočnila niekoľko významných investícií do cestovného ruchu. 500 miliárd dolárov (vyše 463 miliárd eur) investovala napríklad do modelového mesta v púšti na severozápade Saudskej Arábie.

Rezervácie bude možné uskutočniť už koncom roka

Podľa saudskoarabských médií by mal nový vlak s názvom Dream of the Desert začať premávať koncom roka 2025. Bude ponúkať luxusné cesty vlakom z hlavného mesta Rijádu do mesta Qurayyat, ktoré sa nachádza v blízkosti severnej hranice s Jordánskom. Plánovaná trasa je dlhá 1 300 kilometrov a má poskytovať dychberúce výhľady na krajinu.

Vlaky pozostávajúce zo 40 luxusných kabín, sú už vo výstavbe a prvé rezervácie bude možné uskutočniť už koncom tohto roka. Maximálna kapacita cestujúcich bude 82, pričom bude možné rezervovať si cestu na jednu až dve noci. Rozhodnutie Saudskej Arábie vstúpiť na trh s luxusnými vlakmi prichádza v čase, keď sa na celom svete neustále zvyšuje dopyt po cestovaní práve takýmto spôsobom.