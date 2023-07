Padali krúpy veľké ako jablká či vajcia: Slovinsko bičujú extrémne búrky

Slovinsko v pondelok večer a v utorok ráno zasiahla vlna búrok, najviac postihnutý bol západ krajiny a oblasť okolo východného mesta Celje. Pre celú krajinu platia v utorok výstrahy pred nepriaznivým počasím a je pravdepodobné, že juh Slovinska zasiahne popoludní krupobitie. Informácie priniesla slovinská tlačová agentúra STA.

Prvá vlna rýchlo sa pohybujúcich búrok dorazila do Slovinska v pondelok okolo 21.00 h, pričom krúpy veľké ako vajcia alebo jablká spôsobili spúšť v oblasti pohoria Kras i miest Nova Gorica a Ajdovščina.

V niektorých oblastiach hlásili výpadky elektriny: v západnom regióne Prímorie, vo východnom Štajersku a v severovýchodnej časti Prekmurje. Práce na obnove poškodeného elektrického vedenia prebiehajú, čo však komplikujú pretrvávajúce búrky.

An Amazing storm ⛈️⚡️⚡️again in Slovenia this morning. Gust winds, Frequent lightning ,torrential rain and hail pic.twitter.com/msk533yLcK

Útvar civilnej ochrany v meste Maribor hlásil početné výjazdy, ktoré väčšinou súviseli s požiarmi zapríčinenými bleskami, s poškodenými strechami, zaplavenými domami, zosuvmi pôdy a popadanými stromami.

V oblasti mesta Celje, ktorú postihli búrky už v predchádzajúcich týždňoch, ľudí takisto trápili výpadky elektriny a škody na miestnej infraštruktúre. V utorok ráno bolo bez elektriny vyše 1500 užívateľov a niektoré cesty boli uzatvorené.

Severná časť Prímoria tiež utrpela vážne škody – prudké krupobitie poškodilo strechy, okná a autá.

Silné nárazy vetra vyvracali stromy a strhávali strechy v okolí mesta Nova Gorica na západe, uviedla pre tlačovú agentúru STA miestna civilná ochrana. Úrady museli okrem iného evakuovať skupinu 25 detí z tábora neďaleko mesta Bovec.

Dobro jutro iz Slovenije! It’s still storm after storm in the mountains just now 😲☔⚡🇸🇮 #Slovenia pic.twitter.com/4p6FOcHJtr

— Graham Soult FIPM (@soult) July 25, 2023