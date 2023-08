Opitý motocyklista s tehotnou spolujazdkyňou narazili do dodávky. Ženu vymrštilo cez dvere auta, utrpeli vážne zranenia

Ťažké zranenia utrpel opitý motocyklista bez vodičského oprávnenia a jeho tehotná spolujazdkyňa pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo v utorok (29. 8.) v noci v Mokranciach v okrese Košice-okolie. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Narazili do dodávky

Vodič z okresu Košice-okolie vo veku 21 rokov išiel na motocykli bez evidenčného čísla po ceste od Moldavy nad Bodvou do obce Mokrance.

„Mladík pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky a po vjazde do obce Mokrance nezvládol prejazd miernej pravotočivej zákruty, s motocyklom prešiel do protismeru, zišiel s ním z cesty až narazil do betónového stĺpika hydrantu,“ uviedla s tým, že motocykel otočilo a narazil do zaparkovaného nákladného auta zn. Renault.

Motocyklista ostal po náraze zakliesnený medzi motocyklom a vozidlom. So zraneniami skončil v nemocnici. V dychu mu namerali 1,31 promile alkoholu.

Tehotná žena prerazila dvere

„Za vodičom na motocykli sedela 18-ročná spolujazdkyňa, v ranom štádiu gravidity, ktorú po náraze vymrštilo z motocykla a prerazila uzatvorené zadné dvere na Renaulte a dostala sa tak priamo do nákladného priestoru vozidla, kde zostala ležať,“ dodala Ivanová.

Polícia nehodu vyšetruje, v súvislosti s ňou začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví aj ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.