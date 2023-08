Opité medvedíky čistotné terorizujú ľudí: Vkrádajú sa do domov, pochutnávajú si aj na domácich miláčikoch

Medvedíky čistotné vedia byť naozaj rozkošné, v Nemecku však robia poriadnu neplechu. Premnožili sa a aby toho nebolo málo, obľúbili si aj pivo. Došlo už k niekoľkým prípadom, kedy sa zvieratá vlámali ľuďom do domu a napáchali nemalé škody.

Miestni obyvatelia sú už zúfalí

Ako informuje web All That Is Interesting, medvedíky čistotné sú v Nemecku považované za invazívne zvieratá. Podľa The Telegraph ich populácia sa v Nemecku vymkla spod kontroly. Národný poľovnícky zväz krajiny v roku 2022 zabil rekordných 200 000 medvedíkov čistotných v snahe dostať veci pod kontrolu. Ešte pred dvadsiatimi rokmi bola organizácia nútená ročne usmrtiť „len“ 10 000 medvedíkov.

Úrady pripomínajú, že medvedíky čistotné nie sú v Nemeckú pôvodným druhom, boli sem dovezené v časoch nacistickej nadvlády. Prvé medvedíky sem boli na farmu privezené ešte pred druhou svetovou vojnou, no problém nastal, keď na farmu, kde boli chované, dopadla bomba a zvieratá ušli do lesa.

Dokážu sa prispôsobiť akýmkoľvek podmienkam a v súčasnosti sa rozmnožujú rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Usídlia sa doslova kdekoľvek, obyvatelia ich nachádzajú v záhradách, v autobusoch, ale aj v priestoroch škôl. Miestne médiá už o populácii medvedíkov hovoria ako o „morovej epidémii“.

Patria medzi najinteligentnejšie cicavce v Európe

Prekáža im, že medvedíky čistotné sú čoraz odvážnejšie. Navyše, zachutilo im pivo. Neraz sa počas noci vkrádajú do domov a neváhajú zožrať domácich miláčikov. Boli zaznamenané prípady, kedy z akvária vyjedli rybičky alebo zjedli zajačika. Mnohí považujú medvedíky za rozkošné a vtipné, no všetko má svoje hranice.

Ľudia sa sťažujú, že s tým úrady nie sú príliš ochotné niečo urobiť. Namiesto likvidovania väčšieho množstva zvierat im odporučili riadne si zamykať domy a kontajnery, v ktorých si medvedíky neraz hľadajú potravu. Pobúrení sú aj poľovníci, podľa ktorých sú medvedíky katastrofou pre niektoré pôvodné druhy vtáctva a v Nemecku nemajú prirodzených predátorov. V Európe patria medzi tie najinteligentnejšie cicavce.

Poľovnícky zväz preto prišiel so zvláštnym návrhom – mäso medvedíkov čistotných by sa podľa neho malo stať bežnou súčasťou stravy a z ich kožušiny by sa mohlo vyrábať kvalitné a vraj ekologické oblečenie.